¿Qué fue de Carlos Cruz? El juvenil mexicano se probó en Bayern Munich

La Copa Rimini que disputó con la Selección mexicana en Alemania abrió la oportunidad.

Entre sus filas, en el equipo Sub 17, tiene a un delantero que ha llamado la atención fuera de . Se llama Carlos Cruz, tiene 16 años y hace un par de años viajó para probarse con las inferiores del Bayern Munich.

El jugador originario de Tuxlta Gutiérrez, Chiapas, destacó en la Copa Rimini con la Selección mexicana en 2016, certámen alemán que les entregó el segundo puesto entre ocho participantes y a Cruz, la oportunidad de ser considerado para la prueba por su buen desempeño.

El director de las Fuerzas Básicas de los Zorros lo acompañó en el proceso, según declaró a Cancha, y pasaron en las instalaciones del club bávaro 15 días. Sin embargo, al término del periodo retornó a su club de origen.

En buena parte porque no tiene el pasaporte comunitario que facilitaría su incorporación, dado que, siendo menor de edad, no le pueden fichar legalmente. No obstante, siguen al pendiente de su evolución.

🚨 ¡OFICIAL! 🚨



✍ @FCBayernES acaba de anunciar la renovación de @Manuel_Neuer hasta el 2⃣0⃣2⃣3⃣



🗣 Karl-Heinz Rummenigge (CEO del club): "El Bayern está muy contento y satisfecho de que Manuel haya extendido su contrato. Es el mejor portero del mundo y nuestro capitán" pic.twitter.com/ORzu36MG4b — Goal en español (@Goal_en_espanol) May 20, 2020

Aunque luce difícil que se una profesionalmente a ellos porque, como bien apunta Jóvenes Futbolistas MX Oficial, un canal de Youtube, si lo quisieran de verdad, lo convocarían cada verano para verlo en directo.