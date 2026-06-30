Juve: Carnevali «despide» a Vlahovic y enciende el mercado de fichajes: para las casas de apuestas, su futuro está en Nápoles

«Vlahovic no está en nuestros planes», afirmó Giovanni Carnevali, nuevo director general de laJuventus. Así se cierra la etapa del delantero serbio en el equipo bianconero y cualquier posibilidad de renovación. Las casas de apuestas apuntan a que su futuro estará lejos de Turín, quizá en Nápoles, donde se reencontraría con Massimiliano Allegri. Goldbet y Better pagan esta opción a 4,00.





La alternativa, según las cuotas, es el Tottenham de Roberto De Zerbi, que busca redimirse tras evitar el descenso; su fichaje se paga a 10,00. En Italia, la otra opción es el nuevo Milan de Ruben Amorim, a 15 veces la apuesta.