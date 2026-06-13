Justo antes del Mundial… Haaland da la sorpresa ante Irak

En un emotivo gesto, Erling Haaland, estrella del Manchester City y de Noruega, mantiene su tradición de usar una camiseta con el nombre «Braut Haaland», que une el apellido de su madre, la exatleta Gre Marita Braut, con el de su padre, el exjugador Alf-Inge Haaland. Lo usará en su debut en la Copa del Mundo de 2026, el miércoles a la madrugada, ante Irak.

Según el diario español «AS», que cita fuentes de la Federación Noruega de Fútbol, Haaland usará ese mismo diseño en el partido del miércoles 17 de junio en Boston. una camiseta con la inscripción «Braut-Haaland», gesto que inició en los últimos partidos de la selección escandinava pero que hasta ahora no había llamado la atención de los medios.

Su madre, Gre Marita Braut, fue una destacada heptatleta noruega, y su padre, Alf-Inge Haaland, jugó como defensa en la Premier League con Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City.

Su padre, Alf-Inge Haaland, fue un defensa que jugó en la Premier League con Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City.

Sin embargo, en el fútbol usa solo el apellido paterno: en el Manchester City y en competiciones europeas figura como «Haaland». Con Noruega añade «Braut» para recordar sus raíces.