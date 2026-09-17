El AFC Bournemouth ha saldado con victoria el primer partido europeo de su historia. En San Sebastián, el equipo del técnico Marco Rose fue demasiado fuerte para la Real Sociedad y se impuso por 1-2. El internacional neerlandés Justin Kluivert abrió pronto el marcador y, por medio de Rayan, los Cherries ya doblaron la ventaja en el minuto veinte. El gol de Sergio Gómez en la segunda parte ya no le sirvió de nada al conjunto local.

El Bournemouth comenzó de forma excelente en un Anoeta con una floja entrada. Evanilson, que había retrocedido, se giró ante su rival y así creó espacio para la incorporación de Adrien Truffert, que recibió el balón del brasileño y vio cómo Kluivert empujaba su centro a la red: 0-1.

Con su tanto, Kluivert hizo historia como el primer goleador europeo de la historia del Bournemouth. Ya en el minuto veinte, el Bournemouth amplió su ventaja. Alex Scott puso el balón de maravilla al segundo palo, donde Rayan se escapó de la espalda de Gómez y cabeceó con sangre fría para marcar: 0-2.

Antes del descanso, el Bournemouth no tuvo nada que temer de la Real Sociedad, que además tuvo mucha suerte cuando Evanilson cabeceó al poste un balón procedente de una falta muy cerrada lanzada por Marcus Tavernier.

Unos minutos antes del descanso, Kluivert vio amarilla para su disgusto por parte del árbitro Pawel Raczkowski, que consideró que el codo del neerlandés había impactado correctamente en el rostro de Gómez. Kluivert consideró exagerada la amarilla y expresó brevemente su frustración hacia el colegiado polaco.

Diez minutos después del descanso, la Real Sociedad volvió a meterse en el partido. El centro cerrado de Gómez no fue tocado por nadie y sorprendió también al portero Djordje Petrovic: 1-2.

El gol que recortó distancias le sentó visiblemente bien a la Real Sociedad. El Bournemouth quedó contra las cuerdas y se libró del empate de, entre otros, Mikel Oyarzabal y Orri Óskarsson. El Bournemouth resistió por muy poco en un final emocionante.



