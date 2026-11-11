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Justin Kluivert ha detallado el extraordinario nivel de preparación con el que Xavi Hernandez ha llegado al cargo de seleccionador de Países Bajos y ha revelado que el técnico analizó a fondo su carácter antes de volver a convocarlo. El atacante del Bournemouth está de nuevo en la selección neerlandesa y quiere dejar atrás el trauma de sus anteriores experiencias en grandes torneos.

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Medidas extraordinarias para volver a la selección

Kluivert regresa a la convocatoria de Países Bajos con una motivación renovada, pero su vuelta estuvo lejos de estar garantizada. El mediapunta del Bournemouth reveló que Xavi no escatimó esfuerzos para decidir si reincorporaba al jugador de 27 años a la selección. En lugar de limitarse a ver imágenes de sus partidos, el técnico español estudió a fondo la personalidad de la antigua promesa del Ajax.

«También quiere saber con quién está tratando, así que habló con antiguos entrenadores míos», explicó Kluivert en una entrevista con NOS. «Por suerte, tenían una buena opinión de mí, así que salió bien. Espero que Xavi también la tenga con el tiempo. También he oído que ve muchos partidos. Está realmente implicado, esa es su motivación y creo que necesitamos eso».

En la etapa anterior, con Ronald Koeman, parecía poco probable un centro del campo con jugadores de buen trato de balón como Frenkie de Jong y Joey Veerman junto a Kluivert. Sin embargo, Xavi parece dispuesto a sacrificar presencia física en favor de la calidad técnica. «No siempre necesito tener el balón, también hago muchos desmarques en profundidad», señaló Kluivert. «Espero aportar intensidad al equipo y también me gusta dar una asistencia o marcar un gol».

Dejar atrás el dolor del Mundial

El regreso a los entrenamientos de la selección tiene un sabor agridulce para Kluivert, a quien todavía le pesa el desenlace de su último gran torneo. Tras recuperarse de una lesión a tiempo para entrar en la convocatoria, su sueño de triunfar en el Mundial terminó con una dolorosa derrota ante Marruecos en la tanda de penaltis. Kluivert entró al campo expresamente para lanzar un penalti y estrelló el balón en la madera, un fallo que aún le ronda por la cabeza.

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«Desde luego, me ha carcomido», admitió el atacante al recordar el fallo. «En realidad, todo salió bien. Hice lo que tenía pensado hacer. Y luego el balón simplemente no entra. En fin, gajes del oficio, como se suele decir».

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De extremo a motor en la Premier League

Kluivert ya no es aquel adolescente por pulir que debutó con su selección en 2018. Tras jugar en las cinco grandes ligas europeas, ha pasado de ser un extremo impulsivo a un mediapunta maduro en el Bournemouth. Aunque está contento en la costa sur de Inglaterra, donde tiene contrato hasta 2028, sigue siendo ambicioso con sus cifras personales: no ha marcado en sus primeros 14 partidos con Países Bajos.

«He tenido ocasiones. Unas tres podrían haber entrado perfectamente. Si marco, lo celebraré. Pero no demasiado, porque ya debería haber marcado más», confesó sobre su sequía goleadora con la selección.

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Una visión más realista del futuro

Pese a su trayectoria, el hijo del legendario delantero Patrick Kluivert ha desarrollado una visión más realista de la evolución de su carrera. Atrás quedaron las declaraciones públicas sobre posibles fichajes por gigantes europeos. Ahora se centra en lo que tiene por delante, incluido un duelo crucial contra Grecia en el que Países Bajos buscará ganar impulso bajo la dirección de Xavi.

«Mira, yo también tengo que ser realista. Ya no tengo 21 o 22 años, la franja de edad en la que se fija el Real Madrid. Ya no miro tan lejos en el futuro, porque, de todos modos, no sabes lo que va a pasar. Jugamos contra Grecia el viernes. Hay que darlo todo y ya veremos qué pasa después», dijo Kluivert.