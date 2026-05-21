Justin Kluivert envía un mensaje muy claro sobre sus posibilidades de ir al Mundial

Justin Kluivert se mostró muy emocionado el martes tras el Bournemouth-Manchester City (1-1). El extremo entró a un cuarto de hora del final y parece haber dejado atrás su lesión de rodilla. «No te imaginas lo feliz que estoy».

«Lágrimas de alegría», explica Kluivert en una entrevista con Mike Verweij, de De Telegraaf. Y añade de inmediato, con tono elocuente: «El seleccionador puede contar conmigo».

En realidad, Kluivert iba a reaparecer con la camiseta del Bournemouth el 9 de mayo. «Estaba totalmente preparado. Pero durante el Fulham-Bournemouth ya se habían producido dos tarjetas rojas antes del descanso, una en cada equipo. El entrenador tenía pensado darme minutos, pero el desarrollo del partido le obligó a tomar otras decisiones. Fue una pena, pero lo entendí perfectamente».

El técnico Andoni Iraola, que deja el Bournemouth, le dio su oportunidad poco más de una semana después. «El hecho de que me hiciera entrar como primer suplente contra el Manchester City también demuestra lo mucho que desea que esté en el Mundial. Por cierto, todo el mundo en el Bournemouth lo desea, porque saben que estoy dispuesto a darlo todo para estar allí, en Canadá, México y Estados Unidos».

A pesar de la falta de ritmo, cree que puede aportar a la selección holandesa en el Mundial: «Me siento en forma y fuerte. La rodilla ya no me molesta y tengo la mente despejada».

«Tras la operación, temía perderme el torneo, pero la recuperación fue según lo previsto», concluye el once veces internacional de la Oranje, que quiere seguir los pasos de su padre Patrick, quien brilló en el Mundial de 1998 y llegó a semifinales.

«Es el escenario futbolístico más importante. Estoy deseando que llegue. Los partidos de la Liga de Naciones contra España me han convencido de que puedo ser importante». En marzo, Kluivert fue uno de los mejores de Holanda en los cuartos de la Liga de Naciones contra España, aunque el campeón de Europa les eliminó en los penaltis.