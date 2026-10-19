¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Justificación polémica del Comité de Árbitros sobre la no expulsión de Arda Güler ante el Sevilla

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
España

Una justificación que hará correr mucha tinta

El Comité Técnico de Árbitros de España zanjó la polémica en torno a la petición del Sevilla de expulsar al turco Arda Güler, jugador del Real Madrid, durante el enfrentamiento entre ambos equipos que terminó con victoria del club blanco por (4-1) en el estadio Santiago Bernabéu, después de que su acción con Peque en el minuto 24 provocara las protestas del conjunto andaluz.

El periodista Héctor González señaló, a través de la emisora "Cadena SER", que el Comité Técnico de Árbitros no abrió una investigación adicional sobre el incidente, al no existir pruebas concluyentes que demuestren que Güler cometió una conducta violenta merecedora de expulsión, pese a la insistencia del Sevilla en que el jugador del Real Madrid dio un codazo a su rival.

Güler y Peque se enredaron durante un ataque del Real Madrid, ya que el jugador del Sevilla sujetó a su rival, antes de que el futbolista turco respondiera con su brazo izquierdo, y el videoarbitraje (VAR) no intervino para revisar la jugada, como tampoco el árbitro Mateo Busquets Ferrer señaló una infracción sancionable.

González recogió de fuentes arbitrales que la tecnología de vídeo depende de las cámaras utilizadas en la producción televisiva, y explicó que su no intervención se debe a la ausencia de pruebas claras que permitan acreditar el incidente de forma concluyente.

Próximos partidos
RMA

RMA

Liga de Campeones

21 oct 2026

RBL

RBL

SEV

SEV

Primera División

26 oct 2026

OSA

OSA

Kike Salas, jugador del Sevilla, había protestado por la no expulsión de Güler durante su intervención con la cadena "Movistar" entre los dos tiempos, mientras que Luis García, director técnico del conjunto andaluz, volvió a expresar su queja en la conferencia de prensa posterior al partido.

García dijo que su equipo necesitaba jugar ante 10 jugadores, al considerar que la acción merecía la tarjeta roja, en un momento en el que la decisión arbitral generó una amplia polémica tras la abultada derrota.

Mourinho pide pruebas a los críticos

Por su parte, José Mourinho, director técnico del Real Madrid, rechazó sumarse a las acusaciones dirigidas a Güler, y aseguró que no vio ninguna prueba en imágenes que demuestre con claridad que su jugador cometió una infracción merecedora de expulsión.

El entrenador portugués dijo que pidió a quienes le rodean, incluidos los miembros de su cuerpo técnico, que le facilitaran las imágenes en las que se basan los críticos del jugador, pero no pudo encontrar una toma clara que confirme lo que se dice sobre el incidente.

Mourinho añadió que no dudaría en reconocer la existencia de un error que beneficie a su equipo si apareciera una prueba clara, pero insistió en que no puede juzgar un hecho del que no ha visto nada que acredite que ocurrió, y se preguntó por el motivo de centrarse en una jugada sobre la que no hay pruebas determinantes.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google