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Jurriën Timber evitó este domingo la derrota del Arsenal en el gran duelo de la Premier League contra el Manchester City. El defensa neerlandés marcó el empate en el minuto 83 de un partido vibrante en el Emirates Stadium: 2-2. Gracias al gol tardío de Timber, el Arsenal, líder de la competición, mantiene al equipo de Enzo Maresca a seis puntos (29 frente a 23).

Timber fue titular en el Arsenal, donde Mikel Arteta prefirió a Ezri Konsa antes que a William Saliba en defensa. David Raya se recuperó a tiempo de una lesión en el hombro, mientras que Mikel Merino sustituyó al lesionado Declan Rice. En el Manchester City, Rayan Cherki no entró en la convocatoria y Josko Gvardiol fue elegido por delante de Nico O’Reilly.

El Arsenal pareció adelantarse antes de los diez minutos por medio de Kai Havertz, que remató a gol desde cerca un pase de Christos Tzolis. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego y el encuentro pronto se volvió bronco. Riccardo Calafiori, Merino e incluso Arteta vieron pronto la tarjeta amarilla del árbitro John Brooks.

Timber estuvo cerca de abrir el marcador al cuarto de hora, pero Gianluigi Donnarumma detuvo su remate junto al primer palo. Poco después, el neerlandés volvió a ser protagonista cuando Jérémy Doku afirmó que el defensa le había tirado del pelo. El VAR revisó el incidente, pero no hubo sanción.

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Pasada la media hora, Timber se libró de cometer un error costoso: tras una pérdida del neerlandés, Gabriel logró desviar por encima de la portería un disparo de Enzo Fernández. En el minuto 34, el Manchester City sí encontró el gol. Gvardiol se internó en el área y asistió a Erling Haaland, que envió el balón a la esquina con un solo toque y mucha sangre fría: 0-1.

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La respuesta del Arsenal no se hizo esperar. Havertz desaprovechó primero una buena ocasión, pero el alemán acertó en el minuto 40. Merino cabeceó hacia el centro del área un envío de Tzolis y Havertz remató de cabeza a puerta vacía: 1-1.

Arteta dio entrada a Piero Hincapié por Calafiori, que tenía una amarilla, en el descanso, pero vio cómo su equipo volvía a quedar por detrás poco después de la reanudación. Ayyoub Bouaddi habilitó con un gran pase al espacio a Fernández, que culminó la jugada: 1-2. Minutos después, Timber hizo un esfuerzo al límite para impedir que Gvardiol marcara el tercero del Manchester City.

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Arteta decidió intervenir cumplida la hora de juego con un triple cambio y dio entrada a Gyökeres, Myles Lewis-Skelly y Eberechi Eze. El primero estuvo a punto de empatar casi de inmediato, pero su cabezazo se estrelló en el poste. Timber tuvo en el rechace una ocasión inmejorable para marcar el 2-2, aunque disparó muy por encima del larguero.

Después de que Havertz y Gyökeres también desperdiciaran buenas ocasiones, fue precisamente Timber quien desató la euforia en el Emirates Stadium en el minuto 83. Un saque de esquina fue enviado hacia el segundo palo, pero Donnarumma falló por completo al intentar interceptar el balón tras recibir un leve empujón de Gabriel. Timber llegó al segundo palo y mandó el balón a la red con la cadera: 2-2.

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Donnarumma cayó al suelo aparentemente con mucho dolor e incluso recibió atención médica, pero el VAR no consideró falta el empujón de Gabriel. Después se revisó si Timber había tocado el balón con la mano al marcar, pero tampoco esa comprobación dio motivos para anular el gol. El marcador no volvió a moverse y el Arsenal conserva, gracias al neerlandés, sus seis puntos de ventaja sobre el Manchester City.