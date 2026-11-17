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Jurriën Timber reaccionó con asombro a una pregunta de ESPN nada más terminar el Alemania-Países Bajos. El canal deportivo le preguntó por la noticia de su próxima renovación con el Arsenal.

The Athletic informó el lunes por la noche de que ambas partes habían llegado a un acuerdo para mejorar el contrato de Timber, que se ha convertido en un jugador importante desde su llegada en 2023. Aún no se conoce la duración del nuevo acuerdo.

Timber tuvo un comienzo dramático en el Arsenal. En agosto de 2023 sufrió una grave lesión de rodilla y tuvo que pasar meses recuperándose. El defensa logró volver y desempeñó un papel importante en el título de liga de la temporada pasada, el primero del Arsenal desde 2004.

El exjugador del Ajax ha atravesado más periodos marcados por las lesiones. También ocurrió la temporada pasada, cuando regresó en plena forma en la final de la Liga de Campeones que perdió ante el Paris Saint-Germain. Timber no salió indemne del encuentro en Budapest y, por ello, se perdió el Mundial.

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El internacional neerlandés disputó recientemente su partido número 100 con la camiseta del Arsenal, en la victoria a domicilio (0-1) ante el Nottingham Forest. Hasta ahora, Timber ha marcado siete goles y ha dado once asistencias.

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El pasado viernes, Timber también marcó dos goles. Aquel día, la selección de Países Bajos arrolló a Grecia: 7-0.

El lunes por la noche, las cosas fueron mucho peor. Países Bajos perdió por nada menos que 0-5 en su visita a Alemania. Una derrota sin precedentes. Al terminar el partido, Timber, que había sido titular, fue preguntado por la noticia de su renovación.

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«¿Quién ha escrito eso?», respondió Timber, tras lo cual el periodista Pascal Kamperman atribuyó la información a The Athletic. «Vaya, están muy atentos. Van bien encaminados, sí», añadió Timber entre risas.

«Estoy muy a gusto en el Arsenal. Espero quedarme mucho tiempo. Todo saldrá bien. Solo me falta poner mi firma», concluyó.