Juric: «¿Kouadio convocado con la selección? Para mí ha perdido el tiempo, prefería que se quedara en Monza»

El Monza ha encontrado su primera victoria de la temporada ante el Sassuolo y, al reanudar la marcha tras el parón, no quiere detenerse. El conjunto de Brianza tiene por delante un obstáculo nada menor, ya que tendrá que medirse en Roma a la Lazio líder. El técnico del Monza, Ivan Juric, habló en rueda de prensa de cara al partido. -





Un pensamiento sobre Eddy Kouadio , en el Monza cedido por la Fiorentina, convocado por sorpresa por Roberto Mancini con la selección italiana, aunque luego no saltó al campo en los cuatro partidos: «Para mí ha perdido tiempo. Vale, fue convocado, estuvo allí, pero son dos semanas y media de trabajo en las que podríamos haberlo aprovechado mejor. Para él, sin duda, acercarse a la selección es algo muy grande, pero yo habría preferido que estuviera con nosotros si no iba a jugar».