Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador alemán Jurgen Klopp ha admitido que Florian Wirtz le dejó asombrado tras trabajar de cerca con el delantero en la selección. Al atacante del Liverpool le ha costado encontrar la regularidad desde su fichaje por 116 millones de libras, pero su gran rendimiento con Alemania ha impresionado al extécnico del club inglés.

Anuncios

Wirtz brilla con Alemania tras sus dificultades en Anfield

Wirtz exhibió su calidad el martes por la noche al marcar dos goles en la contundente victoria de Alemania por 5-0 ante Países Bajos . Con ese doblete, la selección cuatro veces campeona del mundo cerró su participación en la fase de grupos de la Liga de Naciones y el atacante prolongó su buena racha internacional.

Wirtz suma ya cuatro goles en sus últimos cuatro partidos con su selección, a los que se añaden las tres asistencias que dio en el Mundial durante el verano. A las órdenes de Jurgen Klopp, ha asumido un papel protagonista.

Ese rendimiento contrasta con sus dificultades desde que completó su fichaje por el Liverpool por 116 millones de libras el verano pasado. En 15 partidos disputados en todas las competiciones esta temporada, Wirtz solo ha registrado dos goles y cinco asistencias.

Klopp elogia la entrega de un delantero «extraordinario»

Klopp dejó Anfield antes de la llegada de Wirtz, por lo que nunca lo había entrenado de cerca hasta que asumió el cargo en Alemania. Tras el pitido final, el técnico explicó cómo le había impresionado la actitud del delantero.

Anuncios Anuncios

«Solo lo conocía por televisión», dijo Klopp. «Me quedé sorprendido cuando lo vi por primera vez en el campo. Es un futbolista extraordinario».

Related Topics

Klopp también señaló que encontrar la posición ideal para Wirtz ha permitido sacar partido a su incansable presión: «También hemos encontrado la posición adecuada para Flo. Ayuda que se comunique tanto. Es el primero en presionar y puede presionar a dos jugadores sin cansarse».

Carragher pide a Iraola que deje fuera del equipo a Wirtz

En el Liverpool, Wirtz ha sido titular en todos los partidos de la Premier League desde el nombramiento de Andoni Iraola durante el verano. Sin embargo, su escasa producción ofensiva ha llevado al exdefensa del club Jamie Carragher a instar a Iraola a apartarlo del foco de las críticas .

Anuncios

«No aporta nada en defensa ni tampoco en ataque», dijo Carragher. «No quiero que nadie se ensañe con el chico ni lo ataque, pero creo que tenemos motivos para decir que necesitamos más y que no podemos esperar.

«He vuelto a fijarme en jugadores que no se consideraban lo bastante buenos para que el Liverpool ganase un título de liga o una Copa de Europa, pero que tuvieron un impacto real en esas posiciones. Jugadores como Nicky Barmby, Vladimir Smicer, Yossi Benayoun, Maxi Rodriguez, Yari Litmanen, Philippe Coutinho, Steven Gerrard y Steve McManaman. Han aportado más que este chico ahora mismo y creo que hemos llegado a un punto en el que no podemos esperar más. Creo que hay que reequilibrar el centro del campo para sumar goles y asistencias, además de piernas, altura y potencia».

Anuncios

Aumenta la presión antes del regreso de la Premier League

Wirtz debe trasladar ahora al Liverpool su gran momento con la selección cuando se reanude la competición de clubes. Klopp ha demostrado cómo un papel adaptado a sus características puede potenciar la presión y la aportación del delantero.

La decisión de Iraola de seguir confiando en su fichaje de 116 millones de libras o atender la petición de Carragher de reequilibrar el centro del campo del Liverpool marcará la siguiente etapa de la carrera de Wirtz en Anfield.