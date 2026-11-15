Compartir Sigue a GOAL en Google

Jurgen Klopp ha dejado claro a Alemania que la reconstrucción de su equipo está por encima de todo, incluso con una plaza para los playoffs de la Liga de Naciones en juego ante Países Bajos en Berlín. El técnico reconoció que su equipo atraviesa una etapa de transición, mientras que el conjunto neerlandés de Xavi Hernandez ha mantenido el núcleo de su plantilla del Mundial. Por su parte, Kai Havertz ha pedido a los jugadores que hagan autocrítica.

Anuncios

Klopp antepone el proceso a los resultados

Klopp quiere que sus jugadores de Alemania sigan confiando en el proceso mientras buscan dar otro paso adelante en su último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Alemania llega al Olympiastadion después de ganar 3-1 a Serbia a domicilio el viernes por la noche, y el exentrenador del Liverpool dejó claras sus prioridades en rueda de prensa.

«Queremos tener éxito ahora mismo, pero el proceso que hemos puesto en marcha está por encima de todo lo demás», dijo Klopp. «Queremos ofrecer una gran actuación y después veremos cómo nos va ante Países Bajos. Tenemos muchas ganas de jugar este partido. Queríamos esta oportunidad, ahora la tenemos y queremos aprovecharla al máximo».

Países Bajos tiene ventaja en experiencia

Klopp señaló la experiencia de la selección neerlandesa como la principal diferencia entre los dos equipos. «[Países Bajos tiene] prácticamente la misma plantilla que disputó el Mundial; esa es la diferencia entre nosotros. Ahora estamos en un periodo de transición», afirmó.

El seleccionador de Alemania también se ha mostrado impresionado por Países Bajos bajo las órdenes de Xavi, que sustituyó a Ronald Koeman en agosto. «Xavi quiere jugar un fútbol “al estilo de Xavi” y esta generación [neerlandesa] es fuerte», añadió Klopp. «Tienen jóvenes de gran nivel, muestran mucha calidad sobre el terreno de juego y cuentan con un entrenador que los lleva a un nivel superior».

Anuncios Anuncios

Havertz hace autocrítica

Havertz, delantero del Arsenal, cree que todos los integrantes de la plantilla pueden «examinar» sus propias actuaciones para ayudar a Alemania a avanzar de nuevo. «La selección es algo muy distinto al fútbol de clubes. Nos reunimos cada pocos meses y después disputamos un torneo», dijo Havertz.

Related Topics

Próximos partidos ALE UEFA Nations League A 14:45 HOL Ver

«Como equipo, hemos afrontado los últimos torneos de una forma demasiado negativa. Por supuesto, no he hecho todo mal, pero veo margen de mejora y estoy haciendo autocrítica».

Alemania necesita ganar para evitar la repesca

Países Bajos lidera el Grupo A2 tras golear 7-0 a Grecia en Ámsterdam, mientras que la selección griega ocupa el segundo puesto, por delante de Alemania gracias a los resultados de los enfrentamientos directos. El equipo de Klopp debe vencer a Países Bajos para evitar la repesca.

Anuncios

Alemania podría incluso hacerse con una plaza en cuartos de final si Serbia, última clasificada, da la sorpresa ante Grecia en Volos.