Jurgen Klopp, enfadado con los aficionados que se concentraron para celebrar la Premier League

El técnico del Liverpool asegura que se ha dedicado mucho esfuerzo a luchar contra el COVID-19 y que no era el momento para celebraciones tumultuosas.

El pasado 25 de junio, el Liverpool se proclamó campeón de la Premier League tras la derrota del Manchester City en Stamford Bridge ante el . El título fue un hito para los 'Reds', que no levantaban un título de liga en desde 1990 y se notó en las calles, a las que se lanzaron los aficionados del conjunto inglés a celebrar el éxito de los de Jurgen Klopp.

"Nada me gustaría más que celebrarlo juntos, pero no es el momento"

En ese sentido, el técnico alemán ha escrito una carta abiera para el diario 'Liverpool Echo' en la que se refiere a estas celebraciones, asegurando que no le han gustado. "Lo que no me ha gustado -y tengo que decirlo- fueron las escenas que tuvieron lugar en el Pier Head el viernes. Soy humano, y vuestra pasión también es la mía, pero en este momento lo más importante es que no debemos tener este tipo de reuniones públicas. Se lo debemos a los más vulnerables, a los trabajadores sanitarios que han dado tanto y a los que tanto hemos aplaudido, a las policía y a las autoridades locales. Celebrémoslo, pero por favor, de forma segura y en espacios privados, para que no corramos el riesgo de propagar esta terrible enfermedad por nuestra ciudad".

Klopp prosiguió diciendo en su carta que a él también le hubiese gustado celebrar el título con los aficionados, pero que no es el momento adecuado. "Si las cosas fueran diferentes, nada me gustaría más que celebrarlo juntos, hacer un desfile que fuera todavía más grande que el de cuando ganamos la el año pasado para que todos pudiéramos disfrutar de este momento tan especial, pero sencillamente, no se puede. Todos hemos dedicado mucho esfuerzo para luchar contra el COVID-19 y no lo podemos desperdiciar. Nos lo debemos a nosotros mismos y a los demás hacer lo correcto; y en este momento, eso significa el permanecer juntos estando separados".

"En el futuro disfrutaremos este momento y pintaremos la ciudad de rojo"

Sin embargo, Klopp tiene claro que más adelante habrá tiempo de celebrar el título conquistado y así se lo hizo saber a sus aficionados. "cuando sea el momento adecuado. Disfrutaremos este momento y pintaremos la ciudad de rojo. Pero ahora, quedaos en casa tanto como sea posible. No es el momento para estar en el centro de la ciudad o para acercarse a los campos de fútbol. Al comienzo de esta crisis, dije que no queríamos jugar en un estadio vacío, pero si eso quería decir que nos servía para ayudar a que una sola persona se mantuviera sana, lo haríamos sin rechistar, pero no ha cambiado nada para tener otra opinión diferente".