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El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha elogiado a su trío fundamental en el centro del campo, formado por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof. Pese a atravesar una etapa complicada con el Bayern de Múnich, Klopp insistió en que el «bloque del Bayern» ha ofrecido actuaciones excepcionales con la selección.

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Klopp se apoya en el núcleo del Bayern para la medular de Alemania

El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha subrayado la importancia de sus opciones en el centro del campo antes de los partidos de la Liga de Naciones contra Serbia y Países Bajos. Entre los 24 jugadores convocados, Klopp destacó a un grupo de centrocampistas del Bayern de Múnich encargado de sostener la salida de balón del equipo.

Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof forman la base de la medular de Alemania.

Klopp expresó su plena confianza en su capacidad para trasladar sus responsabilidades en el club a la selección y dominar el juego.

Elogios al trío del Bayern en una etapa difícil para el club

«Podemos repasar el centro del campo. No hay muchas sorpresas», dijo Klopp a los periodistas al analizar sus elecciones para esa zona.

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«En el centro del campo, con Jo Kimmich, Alex Pavlovic y Tom Bischof, tenemos este pequeño bloque del Bayern».

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«Todos lo están haciendo realmente muy, muy bien en una situación muy difícil en el Bayern, ya sea para el club o a nivel personal», recalcó el seleccionador de Alemania.

Grandes expectativas ante la creatividad de Felix Nmecha

Más allá del núcleo del Bayern, Klopp se mostró entusiasmado con el centrocampista del Borussia Dortmund Felix Nmecha y elogió su imaginación técnica.

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«Felix Nmecha es alguien que tiene una cantidad increíble de... tiene una imaginación increíble en su juego», señaló Klopp.

El seleccionador destacó que combinar la disciplina táctica con la libertad creativa será clave para superar defensas de selecciones difíciles de abrir.

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Alemania se prepara para unos partidos decisivos en noviembre

La selección alemana se reunirá el lunes en la sede de adidas en Herzogenaurach para comenzar las sesiones tácticas.

El centro del campo de Klopp afrontará primero un exigente duelo físico a domicilio contra Serbia y después se medirá a Países Bajos en Berlín.

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Alemania buscará controlar la posesión y el ritmo del partido a través de su pareja habitual en el centro del campo.