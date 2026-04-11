Jurgen Ekkelenkamp se lleva todo el protagonismo y inflige una dura derrota al AC Milan

El AC Milan cayó 0-3 ante el Udinese en San Siro. Jurgen Ekkelenkamp marcó un gol y dio una asistencia. El Milan se queda tercero, a dos puntos del Como y a tres de la Juventus.

El Udinese no se amedrentó y buscó los espacios con Nicolò Zaniolo. El Milan dispuso de las primeras ocasiones, pero los disparos de Christian Pulisic y Rafael Leão, que rozó el larguero, no vieron puerta.

El partido siguió equilibrado hasta que, tras una jugada de Zaniolo, el balón llegó a Arthur Atta y, tras un centro desviado por Davide Bartesaghi, entró en la portería: 0-1.

Tras nuevas ocasiones falladas por Leão y Pulisic, Zaniolo centró para que Ekkelenkamp cabeceara entre De Winter y Athekame: 0-2.

Justo antes del descanso, Ekkelenkamp falló ante el portero y, en el rebote, Thomas Kristensen, sorprendido, también erró.

En la segunda parte el Milan presionó, pero Okoye, ex del Sparta, salvó a su equipo con una gran parada a Saelemaekers, cuyo remate rozó el larguero.

No fue la noche del Milan, que a veinte minutos del final veía crecer su desventaja. Tras perder el balón Luka Modric, Ekkelenkamp lanzó un pase en profundidad a Atta, quien marcó sin marca por el primer palo.

El Udinese ya no pasó apuros y se llevó una valiosa victoria que lo sitúa décimo en la Serie A.