En un ambiente de celebración vibrante en el Camp Nou, el brasileño Raphinha, nuevo capitán del Barcelona, dirigió un mensaje potente y emotivo a la afición blaugrana, antes del inicio del duelo del equipo ante el Al Ahly egipcio en el amistoso Trofeo Joan Gamper.

El Barcelona recibe al Al Ahly en el Camp Nou, en la región de Cataluña, en el tradicional partido que marca la presentación de los jugadores del conjunto catalán para una nueva temporada.

Raphinha comenzó su discurso dirigiendo un saludo especial a sus compañeros de la selección española, diciendo: "Quiero felicitar a los campeones del mundo. Han hecho un trabajo magnífico y han logrado una hazaña con la que sueñan todos los futbolistas del mundo. Felicidades a todos".

Y añadió en su mensaje a las estrellas del Barcelona coronadas con la Copa del Mundo junto a la selección española: "Quiero decirles que deben sentirse orgullosos de este logro, y que sean conscientes de que sus nombres quedarán grabados para siempre en la historia del fútbol mundial".

Luego, el capitán brasileño dirigió sus palabras a todos, dentro y fuera del campo, continuando: "Por último, pero no menos importante, estas palabras van dirigidas a todos nosotros, tanto a los que estamos dentro del campo como a los que nos apoyáis desde fuera. Seguimos creciendo como equipo, y seguiremos luchando como equipo".

Raphinha cerró sus declaraciones con una promesa clara a la afición catalana: "Por eso vamos a necesitar el apoyo de todos vosotros durante toda la temporada, como habéis hecho siempre, y como estoy seguro de que seguiréis haciendo, y estoy seguro de que nosotros, los jugadores y el cuerpo técnico, haremos todo lo posible para daros muchas alegrías esta temporada".

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La estrella brasileña finalizó diciendo, entre calurosos aplausos de las gradas: "Juntos somos muy fuertes, y solo juntos podemos competir por todos los títulos posibles. Muchas gracias. Viva el Barcelona".