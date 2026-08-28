Junto a Toni Kroos: El Siybari irrumpe en una lista histórica de la Bundesliga

La estrella marroquí, Ismael Saibari, entró en la historia de la liga alemana al convertirse en el sexto jugador, desde que comenzó la recopilación de datos en la temporada 2004-2005, en dar dos asistencias de gol en su debut en la Bundesliga.

Saibari brindó dos asistencias decisivas durante su participación como suplente en la gran victoria del Bayern Múnich sobre el Stuttgart por (5-1), la tarde del viernes en el estadio Allianz Arena, en la jornada inaugural de la competición.

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Según la red "Opta", Saibari se sumó a una lista histórica que incluye a Luis Díaz, Roque Croos, Shinji Ono, Toni Kroos y Diego, después de que cada uno de ellos lograra también dar dos asistencias de gol durante su debut en la Bundesliga.

El entrenador belga Vincent Kompany dio entrada a Saibari en sustitución de Nathaniel Brown, para contribuir a cambiar el ritmo del conjunto bávaro durante la segunda mitad.

En el minuto 82, Saibari se internó en el área y se deshizo de la entrada de uno de los defensas del Stuttgart con un magnífico regate, pero prefirió pasar en lugar de tirar, enviando un centro a Alexander Pavlovic, quien la remató con facilidad desde corta distancia, anotando el cuarto gol del Bayern.

Saibari volvió a fabricar el quinto gol en el minuto (90+2), después de recibir el balón de Tom Bischof tras recuperarlo en el campo del Stuttgart, para luego pasárselo a Luis Díaz, quien se quedó solo ante la portería y disparó al ángulo izquierdo, cerrando la manita de los locales.

La estrella marroquí ya había participado también como suplente en su primer partido con el gigante bávaro, cuando este venció al Borussia Dortmund (2-1) en la Supercopa de Alemania, el pasado sábado.

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