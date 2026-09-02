Junto a Salah: una estrella del Tottenham presiona para marcharse al Trabzonspor

El jugador brasileño Richarlison presiona a su club, el Tottenham, para fichar por el Trabzonspor turco.

El Trabzonspor atraviesa un mal momento en cuanto a resultados, tras caer 0-4 ante el Ferencváros húngaro en el partido de vuelta de la fase de clasificación de la Europa League, además de dejar escapar 5 puntos en las tres primeras jornadas de la liga turca.

El periodista turco Yağız Sabuncuoğlu escribió a través de su cuenta en X: "Richarlison ha alcanzado un acuerdo verbal con el Trabzonspor".

Y añadió: "El jugador brasileño quiere fichar por el Trabzonspor y está presionando a su club inglés para que acepte la oferta presentada por el club turco".

Al mismo tiempo, el portal "The Athletic" señaló que Richarlison, de 29 años, afronta un futuro incierto con el Tottenham, tras el fracaso de un acuerdo propuesto para su regreso al Everton.

El Trabzonspor también realizó un intento fallido de fichar a Richarlison durante las últimas veinticuatro horas.

Después de su intento fallido, no está claro si el Trabzonspor hará otro intento por hacerse con el jugador o no.

Y a pesar de que el plazo de fichajes en Inglaterra ya ha finalizado, los clubes turcos todavía pueden fichar jugadores hasta el próximo viernes.

En caso de que Richarlison se marche al Trabzonspor, jugaría junto al egipcio Mohamed Salah, que se incorporó al equipo turco tras su legendaria trayectoria con el Liverpool.

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