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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Junto a Pedro Porro, Yamal disipa los temores sobre su ausencia en la final del Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Yamal
P. Porro
España
Argentina
EE. UU.

¿Jugará la estrella española la final como de costumbre?

Lamine Yamal, estrella de España, ha confirmado que estará en la final del Mundial 2026 ante Argentina, junto a Pedro Porro.

La final contra Argentina se disputará el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

A 48 horas del encuentro, ambos se ejercitaron hoy viernes con el grupo, según confirmó el periodista español Alfredo Martínez.

Así, ambos estarán listos para la final tras las dudas generadas por su ausencia del jueves.

El martes, en semifinales, contribuyó al 2-0 sobre Francia al provocar el penalti del primer gol y completó todo el partido.

World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

El jugador de 19 años solo ha marcado un gol en este Mundial, en la victoria 4-0 sobre Arabia Saudí en la segunda jornada.

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