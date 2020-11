Junior ganó con lo justo el primer round de la serie ante un sólido Tolima

Partido intenso y lleno de emociones como se pronosticaba en la previa, con dos equipos que siempre llegan a estas instancias con alto porcentaje de favoritismo y que cada vez que se enfrentan dejan un buen sabor de fútbol y sana rivalidad.

Junior tomo la iniciativa desde temprano, como era de esperarse, teniendo en cuenta que jugaba en su casa y que la vuelta en Ibagué no será un partido sencillo de afrontar, de la mano de su línea ofensiva se fue con todo de frente al arco del Tolima, que parecía esperar para tratar de sorprender de contra.

La visita fue reservada en sus incursiones en ataque, pero demostró que podía hacer daño, obligando a retroceder al Junior en varias ocasiones y aliviando la presión intensa que propuso el equipo de Perea desde temprano en el encuentro, sin embargo, poco pudo hacer para evitar el gol de Borja que le dio la ventaja a los dueños de casa.

El juego fuerte se hizo presente por varios pasajes del juego y el árbitro no tardó en impartir justicias, por lo que el saldo final de tarjetas amarillas fue bastante alto.

