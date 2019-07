"Junior Firpo puede tener una carrera similar a la de Sergio Ramos"

José Juan Romero, el técnico que le hizo explotar en el Betis, asegura en Goal que el bético es superior al madridista en muchos aspectos.

REPORTAJE ESPECIAL

Junior Firpo está muy cerca de convertirse en el próximo fichaje del . El lateral hispano dominicano ha convencido a la secretaría técnica azulgrana, que se prepara para negociar con el y atar a una de las sensaciones de la selección española sub21 que acaba de proclamarse campeona de Europa. "Hace años, cuando le llamó la selección de su país le aconsejé que la rechazara porque estaba convencido de que iba a ser internacional con y él se reía mucho" asegura José Juan Romero, el técnico que hizo explotar en el filial del Betis al lateral zurdo de moda, a Goal. "Ahora ya no se ríe tanto" apunta vacilón.

"Es el futbolista que más me cautivó en su primer entrenamiento" explica Romero, apodado 'el Guardiola sevillano' por ofrecer un irrenunciable planteamiento ofensivo con el que logró cinco ascensos consecutivos en el fútbol amateur andaluz al frente del Gerena. El verano de 2015 se hizo cargo del Betis y la carrera de Junior despegó definitivamente. "Me pareció una bestia de futbolista desde el primer momento" recuerda el que fuera su entrenador en la antesala a la élite. "Tiene una madurez y una personalidad formidables que le permiten ser no tanto lo que es sino lo que llegará a ser, tiene un carácter a prueba de bombas, se sabe un jugador de mucha calidad y confía en si mismo" añade.

Tamaña confianza en sus virtudes, sin embargo, a veces le juega malas pasadas según Romero. "Se puede chocar con él en algún momento porque cree mucho en sus posibilidades pero es un elemento que hasta puede resultar positivo si se sabe gestionar". En ocasiones, de hecho, se le ve "algo sobrado" y ello le lleva a cometer "errores muy visibles" comenta Romero. Sin embargo, su antiguo entrenador también señala que "puede acabar teniendo una carrera similar a la de Sergio Ramos, él también llegó al y a la selección como lateral, en este caso derecho, para acabar en el eje de la defensa y a pesar de que Junior no tiene el poderío defensivo de Ramos como central, tampoco Ramos tenía la proyección ofensiva que presenta Junior".

La comparación con Ramos son "palabras mayores" asume Romero, quien destaca que su ex pupilo es "muy inteligente tácticamente" y se mantiene firme en cuanto a que "si sigue centrado estamos hablando de un lateral con una gran condición física, rápido, con juego aéreo y buena técnica, es muy difícil encontrar jugadores que reúnan tantas cualidades". Porque el ámbito de actuación de Junior no se limita al carril izquierdo. "Quique Setién y yo le subimos al primer equipo cuando demostró capacidad para jugar como central, en el Betis jugábamos entonces con tres centrales y él podía ser el zurdo, nos dio partidos espectaculares". Cabe destacar cómo Junior "también jugó de pivote y hasta de delantero centro" en el filial del Betis.

Su progresión no ha pasado desapercibida a los grandes clubes de Europa. El primero en preguntar por él fue el Real Madrid el pasado invierno, aunque el interés blanco se ha ido enfriando tras la incorporación de Ferland Mendy y la continuidad de Marcelo. Ahora es el Barcelona quien llama a la puerta del hispano dominicano mientras el , desde hace años obsesionado con fichar laterales prominentes, le sigue. Romero no tiene duda alguna de que Junior está preparado para dar el salto a los grandes de Europa. "Más de una vez hablamos con Setién del futuro de Junior, es de esos jugadores de los que se puede decir que cuanto mayor es el escenario, mejor recita el artista" resume para advertir que "a cualquier equipo grande le diría que no se lo piense con Junior, lleva menos de año y medio en Primera y solo hay que ver su trayectoria".