Junior Firpo desmiente que se haya lesionado la mano en una carrera de karts

"No existen erosiones ni abrasiones, simplemente una mala caída en un entrenamiento como otras veces", dice el lateral del Barcelona.

El defensa del FC Junior Firpo ha negado este miércoles que se haya lesionado la mano izquierda en un accidente durante una carrera de karts, algo que se había informado en el programa "El club de la mitjanit", de Catalunya Ràdio y TV3.

Según aquella información, el ex futbolista del se había lesionado realizando una actividad de riesgo que no pueden hacer los jugadores del Barcelona, pero el lateral zurdo, que ha llevado vendada la mano izquierda en los últimos encuentros, salió al cruce de esa publicación.

"Os quería explicar que la leve lesión que he tenido en la mano izquierda me la hice en el entrenamiento del jueves previo al partido contra el en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona. Cualquier otra versión no se ajusta a la realidad", publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Y agregó: "No existen erosiones ni abrasiones, simplemente una mala caída en un entrenamiento como otras veces. Creo que hay muchos temas de los que hablar en el mundo del deporte como para inventar tal cosa".

Firpo ha lucido el vendaje en los cruces contra el , por la ida de los octavos de final de la , y contra el Eibar, por .

Junior ha disputado en la actual temporada 11 partidos, en los cuales ha marcado un gol y ha dado una asistencia (tres tarjetas amarillas).