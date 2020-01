Junior Burgos: “Me voy contento, sabiendo que traté de hacer mi trabajo de la mejor manera”

El volante salvadoreño habló sobre su regreso a la Selección de El Salvador.

Junior Burgos volvió a la Selección de El Salvador y lo hizo de la mejor manera, aportando con su fútbol y jugando como volante de contención, como se lo pidió el técnico cuando entró al partido contra .

“Tuvimos muchas charlas con el profesor Carlos de los Cobos, en las que me dijo lo que él esperaba de mí. Me voy contento, sabiendo que traté de hacer mi trabajo de la mejor manera. Lastimosamente, no se pudo conseguir el resultado”, señaló el mediocampista que sigue sin revelar en qué equipo jugará.

“Lo que toca a mí es la cancha y hacer lo mejor posible con mi club. Debo seguir destacando para seguir siendo llamado, mi idea es seguir en este proceso”, agregó Burgos.