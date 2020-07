Julio Sibrián sobre el 11 Deportivo: “Me doy cuenta que es una institución que quiere hacer las cosas de forma diferente”

El defensa es parte de las nuevas incorporaciones del equipo fronterizo.

Julio Sibrián dejó al Sonsonate para enrolarse con el 11 Deportivo. El zaguero fue pedido por el técnico Juan Cortés Diéguez para el próximo torneo Apertura 2020 y espera hacer un buen papel, para ser siempre titular.

Sobre su llegada al cuadro amarillo y negro, Sibrián dijo: “Me doy cuenta que es una institución que quiere hacer las cosas de forma diferente, más profesional y dar las herramientas a los jugadores para rendir a un alto nivel, lo cual me motiva mucho”.

En declaraciones al periódico "el Gráfico, el defensa considera que “tuve un buen rendimiento en Sonsonate, obviamente hubo partidos malos como todos los tenemos pero creo que me desenvolví bien, sobre todo jugando más tiempo en una posición que no es la mía. Me tocó jugar más partidos de lateral que mi posición natural que es central”.