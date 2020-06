Julio Comesaña sí podrá drigir a Junior y retirará la tutela contra Duque

El técnico uruguayo recibió aval para ejercer su profesión y a través de su abogado, no avanzará con la tutela.

Luego de la polémica desatada tras conocerse la acción de tutela interpuesta por Julio Comesaña ante el Gobierno nacional de Iván Duque y el comunicado del Junior donde no respaldó la decisión del técnico, todo llegó a un feliz término luego de aclararse la situación.

Según un documento enviado al Junior por parte de Ricardo Plata, Secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla, Julio Avelino "no tiene ninguna restricción particular para desarrollar su actividad económica de forma presencial, siempre y cuando lo realice voluntariamente y cumpliendo los protocolos de bioseguridad".

El Secretario agregó que "En ningún lado lo restringe explícitamente, el decreto no dice: si usted tiene más de 70 años no puede trabajar", indicando que Comesaña "Está en todo se derecho de trabajar si así lo considera, no tiene que efectuar ninguna medida adicional".

Conocido el documento, el técnico 'Tiburón' habría tomado la decisión de retirar la tutela en contra de Iván Duque y Fernando Ruíz, según declaraciones recogidas este martes por El Heraldo: "Estoy reuniendo las garantías para retirarla, no lo he hecho, pero es muy probable que lo haga, estoy reuniendo todo lo que me respalde para hacerlo".