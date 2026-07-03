Julian Nagelsmann renuncia de inmediato como seleccionador de Alemania tras un Mundial dramático

Julian Nagelsmann ha renunciado como seleccionador de Alemania, según Sky Sport y BILD. La DFB había aumentado la presión sobre él en los últimos días.

Alemania no convenció en el Mundial y, aunque se esperaba vencer a Paraguay en la ronda de 32, el partido acabó 1-1 y los sudamericanos avanzaron tras los penaltis.

Tras el encuentro, el técnico expresó su deseo de continuar, pero la DFB le sugirió presentar su renuncia.

El jueves se celebró en Fráncfort una reunión de crisis de más de tres horas y media con Nagelsmann, el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, Andreas Rettig, Rudi Völler y Hans-Joachim Watzke. Finalmente, el técnico ha presentado su dimisión.

En realidad, no se le ofreció alternativa: si no dimitía, sería despedido. Así concluye su etapa como seleccionador, a sus 38 años y tras ser nombrado en 2023.

Esta semana se ha sabido que Jürgen Klopp está dispuesto a asumir el cargo. El legendario entrenador, actualmente en el Red Bull, considera un honor dirigir a su país.

Klopp dirigió por última vez al Liverpool y, aunque se le vinculó con el Real Madrid, su agente lo desmintió. Ahora todo indica que asumirá el banquillo de Alemania.