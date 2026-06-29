Julian Nagelsmann por fin hace lo que toda Alemania lleva semanas pidiendo a gritos

Julian Nagelsmann por fin incluyó a Deniz Undav en el once inicial para los octavos de final del Mundial. El jugador del VfB Stuttgart por fin podrá saltar al campo.

Undav partió del banquillo en los tres encuentros de la fase de grupos, lo que frustró a la afición alemana. Aun así, el delantero marcó tres goles como suplente.

Dos de esos tantos llegaron en el segundo duelo de la fase de grupos frente a Costa de Marfil, cuando Alemania perdía 0-1.

Formará dupla ofensiva con Kai Havertz, mientras Jamal Musiala cede su lugar al exjugador del Brighton & Hove Albion.

En X circularon innumerables memes en los que se veía cómo Nagelsmann haría lo que fuera para no tener que alinear a Undav. (Ver vídeo más abajo.)

Completan el ataque Sané y Wirtz, mientras que Nmecha y Pavlovic ocupan el centro del campo.

En defensa actuarán Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah y Nathaniel Brown, con Manuel Neuer en la portería.







