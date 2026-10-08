Julian Nagelsmann, fuertemente vinculado con un regreso: «Octubre será crucial»

En el RB Leipzig hay debates internos en torno a la posición del entrenador Martin Demichelis, escriben los periodistas de Sky Florian Plettenberg y Philipp Hinze. Die Roten Bullen están rindiendo de manera irregular y, con el hecho de que su antiguo técnico de éxito Julian Nagelsmann está disponible, la directiva del Leipzig se plantea cambiar de rumbo.

Demichelis fue nombrado el pasado verano por el Leipzig. El exdefensa, entre otros equipos del Bayern de Múnich, tenía unos zapatos bastante grandes que llenar como sucesor de Ole Werner, que la pasada temporada llevó a su equipo a una meritoria tercera plaza y, por tanto, a jugar la Liga de Campeones.

El pragmático Werner fue despedido porque el Global Team de Red Bull Soccer, que entonces todavía estaba bajo la dirección de Jürgen Klopp, exigía sobre todo más intensidad, un fútbol más atractivo y, en última instancia, una buena dosis de «ADN Red Bull».

Leipzig y Red Bull fueron duramente criticados por su decisión de despedir a Werner y ahora resulta que Demichelis todavía no alcanza el promedio de 1,95 puntos por partido del Leipzig, aunque la temporada aún es temprana.

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Las convincentes victorias ante Borussia Mönchengladbach (3-0) y Hamburger SV (5-0) se alternaron con dolorosas derrotas contra Werder Bremen (3-1), Bayer Leverkusen (2-0) y en la Liga de Campeones frente al Como (4-1). El Leipzig es por ahora noveno en la Bundesliga.

«Tras este inicio, las primeras conversaciones sobre el futuro de Demichelis son inevitables», escribe Sky, que señala que Nagelsmann, que anteriormente llevó al club a las semifinales de la Liga de Campeones, está disponible desde el pasado verano tras su salida como seleccionador de Alemania. «Una parte de la dirección ya lo está considerando».

A Demichelis le espera en cualquier caso un periodo exigente, con próximos partidos contra Eintracht Frankfurt y Bayern de Múnich en la Bundesliga y contra PSV y Real Madrid en la Liga de Campeones.

El exentrenador del PSV Roger Schmidt, que el 1 de octubre fue nombrado sucesor de Klopp en Red Bull, querría primero tomarse el tiempo para conocer mejor las ideas de Demichelis antes de compartir su juicio con la directiva del Leipzig. «Octubre será crucial para Demichelis», según Sky.



