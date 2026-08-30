Según informa Sky, el nuevo seleccionador nacional Jürgen Klopp cuenta firmemente con el atacante del 1. FC Colonia. Salvo que ocurra algo imprevisto, como por ejemplo una lesión, Klopp convocará en cualquier caso a El Mala para los próximos partidos de la Nations League a finales de septiembre y comienzos de octubre, según se señala.

El nuevo técnico de la DFB ve un gran potencial en El Mala y quiere brindarle su confianza al jugador del Colonia desde el inicio de su etapa en el cargo. En el arranque de la Bundesliga, el futbolista de 20 años también hizo méritos adicionales: firmó una gran actuación en la victoria por 3-2 del FC sobre el TSG Hoffenheim el sábado y marcó, tras una acción de gran nivel, el importante gol que suponía el 1-1 momentáneo.

Si Klopp lo convoca de verdad, a El Mala le espera, con retraso, su debut con la selección absoluta. Su predecesor, Julian Nagelsmann, que dimitió tras la temprana eliminación en el Mundial, lo había citado por primera vez en noviembre del año pasado, pero finalmente no llegó a jugar. En su lugar, Nagelsmann envió a El Mala, como ya se había acordado previamente, a la sub-21 durante la concentración, selección con la que ha jugado hasta ahora siete partidos (un gol).

¿Estuvo Said El Mala en la convocatoria de Alemania para el Mundial?

Entretanto, El Mala siguió esperando en vano una nueva llamada de la selección absoluta, y Nagelsmann tampoco le hizo sitio en la lista para el Mundial 2026. La decisión del exseleccionador de no citar a El Mala ni siquiera tras la baja de última hora por lesión de la joya del Bayern Lennart Karl provocó en parte sorpresa. En su lugar entró Assan Ouedraogo (RB Leipzig), que en el torneo de Norteamérica, sin embargo, no disputó ni un minuto.

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Klopp ya había abierto de par en par la puerta a caras nuevas en su rueda de prensa de presentación a finales de julio y además subrayó que los extremos deben desempeñar un papel decisivo con él: "Porque cualquier rival puede cerrar mucho el campo. La única ventaja que tienes está, por un breve momento, en la banda. Los creadores de juego de nuestro tiempo están en la banda", explicó Klopp. Por su velocidad, su capacidad de desborde y su verticalidad de cara a portería, El Mala encaja a la perfección, al menos en términos ofensivos, en el fútbol intenso de Klopp, aunque también será decisivo su trabajo en la presión tras pérdida.

¿Por qué se frustró el traspaso de El Mala al BVB?

Tras unas últimas semanas turbulentas, en cualquier caso, ahora reina algo más de calma en torno a El Mala fuera de los terrenos de juego. El Borussia Dortmund quería fichar sí o sí a la estrella del FC, y él probablemente también habría estado encantado de irse al BVB. Sin embargo, al final las exigencias económicas del Colonia eran demasiado altas para el Dortmund, por lo que el traspaso se vino abajo. El Mala renovó en su lugar de forma anticipada su contrato con los Geißböcke por un año más, hasta 2031, endulzado, entre otras cosas, con un importante aumento salarial.

La certeza pública sobre si Klopp convocará a El Mala para sus primeros partidos al frente de la selección alemana llegará el 17 de septiembre. Ese día, el técnico de 59 años anunciará su primera lista y, una semana después (24 de septiembre), El Mala podría finalmente debutar en Ámsterdam ante Países Bajos. Tres días más tarde llegará el estreno de Klopp como local en Augsburgo frente a Grecia (27 de septiembre), y además Alemania también se medirá a Serbia (1 de octubre, Múnich) y de nuevo a Grecia (4 de octubre, Tesalónica) en otros dos partidos de la Nations League.