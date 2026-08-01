Julian Brandt está enormemente feliz de ser jugador del Ajax, según cuenta en declaraciones a los canales del club. Las conversaciones con el director técnico Jordi Cruijff convencieron al centrocampista del proyecto, pero hace años Brandt ya había vivido una experiencia especial con el Ajax.

«Empecé a hablar con Jordi y me contó el proyecto en el que estaba trabajando. Cuando le miré a los ojos y me explicó lo que quería hacer esta temporada, me entusiasmé», afirmó Brandt, quien, según se informa, también podría haber fichado por prácticamente toda la élite y la subélite de España, Italia, Inglaterra y Alemania.

«Por cierto, no solo he hablado con Jordi, sino también con el entrenador», continuó el alemán de treinta años. «Si tienes a un entrenador que quiere jugar un fútbol que encaja con el Ajax, entonces creo que eso me encaja muy bien. Esto forma realmente parte del proyecto, de la visión. Por eso siento que esto es perfecto para mí».

«Jugué aquí una vez contra el Ajax con mi anterior club y perdimos 4-0», recordó Brandt sobre el partido de la Champions League entre el Ajax y el Borussia Dortmund de octubre de 2021. «Fue un mal día para nosotros, de verdad un mal partido».

Aun así, Brandt no ha olvidado aquella noche concreta. «El ambiente fue realmente increíble», explicó. «Y eso se me quedó grabado. Aquella noche hubo un equipo que jugó bien al fútbol».

Brandt ha puesto su firma en un contrato hasta 2029 y espera poder contribuir en el próximo periodo a nuevos éxitos del Ajax. «Creo que es una buena señal que estemos hablando del periodo de tres años. Que tengamos un buen periodo juntos».

«Porque no podemos cambiarlo todo ni tener éxito en dos días, eso necesita tiempo. Creo que va a ser una etapa apasionante, tenemos que asegurarnos de convertir el entusiasmo en una etapa exitosa. Tengo muchas ganas».