Julian Brandt sigue manteniendo una relación muy cercana con el entrenador del PSV, Peter Bosz, según se desprende de su entrevista en ESPN justo después del PEC Zwolle - Ajax (0-2). El fichaje del conjunto de Ámsterdam dedica bonitas palabras al técnico del rival en la Eredivisie.

«No, no hablé con él antes de llegar al Ajax», responde Brandt a la pregunta del reportero Cristian Willaert, quien señala que el alemán es uno de los jugadores favoritos de Bosz. Ambos trabajaron juntos anteriormente en el Bayer Leverkusen.

«Pero siempre he tenido una relación fantástica con él, y la sigo teniendo. Siempre hemos mantenido el contacto. A veces semanalmente, a veces mensualmente… También nos hemos enfrentado alguna vez, pero el contacto nunca se ha interrumpido.»

«Pero, por supuesto, no le he preguntado por la liga neerlandesa ni por el Ajax. Cuando eres rival, es muy raro ponerse a pedir consejo el uno al otro», afirma Brandt.

«Pero sigo admirándolo como entrenador. Lo valoro muchísimo y tengo ganas de volver a verlo en el próximo tiempo.»

El Ajax se enfrentará al PSV ya en la jornada 5 de la Eredivisie. El 5 de septiembre se disputará el Topper en el Johan Cruijff ArenA.