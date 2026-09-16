Julian Brandt, claro sobre su regreso con Alemania: «Si esta vez no me convocan…»

Julian Brandt atraviesa actualmente un excelente momento de forma en el Ajax y eso provoca de inmediato especulaciones sobre un regreso a la selección de Alemania. Sin embargo, el propio mediapunta de 30 años no quiere adelantarse demasiado, según se desprende de su entrevista en la NOS.

Ante Fortuna Sittard y Willem II, Brandt fue de gran valor para el Ajax. Ambos partidos se ganaron por 5-1 y el centrocampista vio puerta en dos ocasiones. Las especulaciones sobre un regreso a la selección alemana se ponen así en marcha de forma natural.

Pero, ¿espera él mismo una llamada? «No, porque para ser sincero llevo ya bastante tiempo fuera, unos dos años. En este momento simplemente me centro en el Ajax», afirmó Brandt.

Aun así, la puerta de die Mannschaft está de todo menos cerrada, al menos por parte de Brandt. «Por supuesto, todo jugador espera ser convocado. Pero si no es en esta ocasión, quizá sea la próxima vez».

«Intento con mis actuaciones conseguir que el nuevo seleccionador me incluya en la lista», continuó Brandt. «El jueves (cuando se dé a conocer la convocatoria, red.) no será para mí un día súper especial, porque ya he jugado antes con Alemania. Pero, por supuesto, siempre tienes un poco de esperanza».

«Si no ocurre, no será ningún gran drama. Entonces simplemente seguiremos adelante e intentaré hacer que la próxima vez sí me seleccione. O a Thilo (Kehrer, red.). También está bien».

En noviembre de 2024, Brandt disputó su último partido internacional, en la Nations League ante Hungría (1-1). Entonces, ese también había sido su primer partido con Alemania en el plazo de un año. En total, Brandt jugó 48 veces con die Mannschaft, que el próximo jueves se enfrentará a la selección de Países Bajos en la Nations League.