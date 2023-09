Julián Araujo no cierra las puertas a la Liga MX, pero quiere hacer carrera en Europa

El lateral derecho mexicano no cerró las puertas a fichar en su momento en la Liga MX.

Julián Araujo, lateral derecho mexicano a préstamo del Barcelona con el Las Palmas, no cerró las puertas a fichar en su momento con un club de la Liga MX, pero quiere hacer carrera en el futbol de Europa, donde la Premier League es una de sus aspiraciones.

¿QUÉ DIJO? "Definitivamente me gustaría jugar en México antes de que termine mi carrera. No me cierro a esa posibilidad, pero el fútbol te lleva por muchos lados. Lo tomaré paso por paso, y en el momento me enfoco en establecer mi carrera en LaLiga para que me conozcan aquí", dijo a ESPN.

"Quiero tener una trayectoria aquí en Europa, en LaLiga. Sueño con esto, aspiro jugar en la Premier. Estoy muy feliz aquí en LaLiga, quiero establecerme para que todos me conozcan, y quiero ser un referente para los chicos. Mi objetivo principal es enfocarme en mi crecimiento, optimizar de mis habilidades hasta lo que sea capaz, y aprender de los maravillosos jugadores y miembros del personal que me rodean", mencionó.

