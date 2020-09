Julián Álvarez, la apuesta que le dio la razón a Gallardo otra vez

El Muñeco se la jugó por él una vez más y el pibe le respondió con un gran partido, asistencia y golazo ante Sao Paulo.

"¿Por qué yo voy a exponer a chicos que no están en condiciones de integrar una lista o jugar un partido internacional? ¿A quién se le ocurre? Los jugadores que son juveniles que están integrando la Reserva recién se iniciaron a entrenar hace menos de una semana, después de estar seis meses parados. No quiero generarle ninguna falsa ilusión a esos chicos que todavía tienen un recorrido por delante muy importante, hoy no están preparados para integrar una lista de competencia internacional y prestigiosa como es una . No los voy a exponer".

Marcelo Gallardo dejó más que clara su postura en la previa de la reanudación de la Copa Libertadores ante Sao Paulo: aunque la CONMEBOL le dio la posibilidad de agregar varios cupos extra en su lista de convocados por si se diera un brote de coronavirus en el plantel durante la fase de grupos, el DT optó por no sumar a ningún jugador, ya que no quería forzar a los pibes de las divisiones inferiores que aún no están listos para saltar a la cancha. En estos más de seis años de éxitos en Núñez, el Muñeco mostró que, cuando lo dejan, sabe cómo llevar de a poco a los juveniles para sacar lo mejor de cada uno. Y el mejor ejemplo de eso se vio, precisamente, en el 2-2 en el Morumbí.

Más equipos

La gran novedad cuando se confirmaron los once titulares fue que el técnico de River apostaba otra vez por Julián Álvarez, el chico de 20 años al que hizo debutar en el 2018, dos meses antes de ponerlo nada menos que en la final de Madrid contra Boca (en la que casi mete un golazo de zurda), y al que viene dándole, poco a poco, cada vez más protagonismo. Y el atacante cordobés le respondió, no sólo con la precisa asistencia para Borré en el primer gol y con su intervención y gran definición para el segundo tanto, sino también convirtiéndose en la bandera de la presión alta, asfixiante e intensa que Gallardo propuso en territorio brasileño.

El artículo sigue a continuación

¡La jugada del partido en el Morumbí! Martínez Quarta luchó y se la dejó servida a Julián Álvarez para que marque el segundo gol de River ante Sao Paulo por la #LIBERTADORESxESPN. ¡Gran transmisión junto al @PolloVignolo y @gustavohlopez en ESPN 2! pic.twitter.com/RYv0D2HHZo — ESPN Fútbol Club (@ESPNFCarg) September 18, 2020

A pesar de ubicarse más volcado a la derecha, arrancando lejos del área -su lugar natural-, el pibe cumplió con creces, fue uno de los puntos más altos de River y no le tembló el pulso para recibir con todos los brasileños encima y marcar el 2-1 parcial.

Así como ocurrió con Sebastián Driussi, Exequiel Palacios, Gonzalo Montiel o Lucas Martínez Quarta, entre otros, Álvarez parece empezar a seguir el camino de los jóvenes que, guiados por el Muñeco y sin apurarse innecesariamente, le resuelven varios problemas a Gallardo y, como casi siempre, le dan la razón.