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Julian Alvarez parece haber recuperado su olfato goleador en el momento justo para el Atlético de Madrid. El delantero argentino volvió a marcar en la trabajada victoria por 3-2 del equipo de Diego Simeone ante el Elche en el Martínez Valero. El fichaje del verano fue decisivo y ya suma dos goles en sus dos últimos partidos.

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Alvarez prolonga su racha goleadora en la victoria ante el Elche

El futbolista apodado «la Araña» empieza a mostrar su mejor versión en la capital española tras un periodo de adaptación. Después de marcar ante el Viking en la Champions League el pasado miércoles, Alvarez confirmó que está encontrando su ritmo al marcar ante el Elche . Esta mejoría reciente apunta a que el exjugador del Manchester City por fin se está asentando en su papel a las órdenes de Diego Simeone, después de anotar dos goles en solo cuatro días.

Su último gol fue una muestra de puro instinto. Tras recibir un pase preciso de Alex Baena, Alvarez necesitó apenas un par de toques para acomodarse el balón antes de batir con la izquierda al portero Axel Dituro. El tanto culminó una paciente jugada de 22 pases, una cifra que refleja cómo Alvarez empieza a corresponder a la confianza que su entrenador depositó en él durante los momentos más difíciles de la temporada. Al recordar la jugada tras el pitido final, el argentino admitió que no se había dado cuenta en ese momento de la calidad de su remate. «Me siento muy bien a todos los niveles. En la jugada del gol, Alex me la deja muy bien, con uno o dos toques más», dijo el delantero, según recoge Mundo Deportivo.

El delantero se sorprendió al ver la repetición

El delantero argentino improvisó una acción extraordinaria en pleno partido, aunque no comprendió hasta ver después las imágenes lo difíciles que habían sido tanto el ángulo como la ejecución. En medio de la jugada, la adrenalina y el instinto se impusieron e hicieron que un remate de gran dificultad pareciera rutinario, en lugar de una verdadera exhibición de templanza y técnica.

Al hablar con franqueza después del partido, el delantero confesó su sorpresa al comprobar la dificultad real del remate: «En el campo pensé que era más fácil. Luego vi la repetición y me di cuenta de que no era tan fácil, pero por suerte entró».

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Simeone elogia la extraordinaria actuación del delantero

Simeone se deshizo en elogios hacia su compatriota, que parece estar alcanzando su mejor nivel justo antes de una serie de partidos decisivos. El entrenador del Atlético subrayó que contar con un Alvarez lleno de confianza es esencial para las aspiraciones del equipo. Simeone señaló que el grupo debe cuidar y apoyar al delantero para que siga ofreciendo las actuaciones de alto nivel que se esperan de un jugador de su categoría.

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Ante los medios tras el encuentro, Simeone expresó su satisfacción con el resultado y con la aportación de su estrella. «Ha hecho otro partido extraordinario. ¡Un gol fantástico! Vamos a cuidarlo para que se sienta bien y pueda darnos todo lo que es capaz de dar», explicó el entrenador.

El Atlético busca sorprender al Barcelona a domicilio

El Atlético visitará al Barcelona entre semana con una dinámica claramente mejor que la mostrada en sus últimos partidos y con una confianza renovada para afrontar una de las salidas más exigentes del calendario. El equipo de Simeone ha encontrado un ritmo más afinado tanto en el control del juego como en las transiciones, lo que le permite creer de verdad que puede poner en apuros al conjunto local ante una ruidosa afición catalana.

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Los partidos de esta magnitud son distintos a los demás de la temporada: cuando aumentan las exigencias, los resultados anteriores y lo que se decía antes del encuentro pasan rápidamente a un segundo plano. «No todos los partidos son iguales. No sabemos qué pasará el miércoles; el equipo venía de hacer un gran esfuerzo en la Champions League el miércoles pasado, jugando casi con la misma alineación. Nos tocará sufrir en Barcelona», concluyó Simeone.