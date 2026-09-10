Jugó todos los minutos: la estrella del Real Madrid entiende el mensaje de Mourinho

El defensa español Dean Huijsen es una de las principales estrellas del Real Madrid bajo la dirección de José Mourinho, y uno de los jugadores a cuyo desarrollo el técnico portugués presta gran atención, pues es el único jugador al que ya había entrenado antes y cuyas cualidades conocía.

Huijsen afianza su condición de pilar fundamental en la defensa de Mourinho, siendo un jugador titular imprescindible, respaldado por las estadísticas y un rendimiento destacado.

El diario "As" señaló que Huijsen es uno de los defensas que saben defender y que despiertan la admiración del técnico portugués.

Huijsen declaró tras el partido ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones: "Mourinho está muy pendiente de mí y me exige con fuerza para evolucionar y progresar, algo que creo que estoy consiguiendo. Y eso es bueno, porque conoce mis cualidades y me ayuda mucho, y estoy contento con ello".

Tras una primera temporada difícil, cuando se incorporó al Real Madrid con solo veinte años, Huijsen se está asentando con el inicio de esta campaña, y ha heredado el dorsal 4, un número icónico, el que antes lucía David Alaba y que también vestía una leyenda como Sergio Ramos, a quien considera su referente.

Huijsen dijo en la última fase de la pretemporada, cuando empezaba a entender las exigencias de su nuevo entrenador, con quien le une una relación antigua (cuando lo dirigió en la Roma): "Siempre soñé con esto. Sergio Ramos era mi ídolo y, para mí, es un sueño llevar este número. Mourinho me pide que sea un defensa sólido".

En el partido ante el Inter, Huijsen ganó 4 de 9 duelos individuales, dos de ellos por alto, y además fue decisivo alejando el peligro con 12 despejes, es decir, más del doble de despejes que los siguientes jugadores, Cucurella y Konaté.

Huijsen fue el líder de la defensa en un partido en el que no pudo contribuir al ataque y al pase en la misma medida que en encuentros anteriores, pero apareció el Huijsen que Mourinho quiere.

El entrenador del Real Madrid dijo tras el partido ante el Málaga: "Me gustan los defensas que saben defender, y si además tienen elegancia y habilidad con el balón, eso es lo ideal, pero lo más importante es defender, y él está mejorando en ese aspecto. He visto un progreso notable. Su compañero a su lado también le ayuda; Konaté y Rüdiger también le ayudan".

Huijsen dijo tras el partido ante el Inter: "Konaté es un jugador muy fuerte. Es muy bueno defensivamente y también sabe manejar el balón; es fuerte, rápido y alto. Es bueno en los duelos, y creo que jugamos bien juntos", en referencia al jugador que ha sido su compañero en cuatro de los cinco partidos de esta temporada.

Como Huijsen es también un jugador titular imprescindible dentro del once inicial de Mourinho, ha disputado los 450 minutos de la temporada hasta ahora, un logro que solo han conseguido Huijsen y Courtois tras la sustitución de Mbappé en la Liga de Campeones.

El central no ha tenido apenas descanso desde su primera participación en la segunda parte contra el Ferencváros en el partido amistoso, y Mourinho solo lo dejó en el banquillo durante cuatro minutos en el último amistoso frente al Schalke, en el que marcó el segundo gol; después ha jugado minuto tras minuto, siendo una estrella en ascenso en las filas de Mourinho y del Real Madrid.

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