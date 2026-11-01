Un informe periodístico señaló este domingo que el club saudí Al-Ittihad sigue de cerca la situación de un joven jugador francés que milita en la liga alemana, con la esperanza de ficharlo en el próximo mercado invernal.
Según el portal "Foot Mercato", el Al-Ittihad ha mostrado su interés en contratar al defensa del Leipzig, Abdoul Koné, en el próximo periodo de transferencias invernal.
El central, de 21 años, ha tenido dificultades para conseguir minutos de forma regular desde su llegada al Leipzig, y la falta de oportunidades podría abrir la puerta a su salida durante el mercado invernal.
Koné se incorporó al conjunto alemán procedente del Stade de Reims el pasado mes de enero en una operación valorada en 21 millones de euros, y fue cedido de inmediato al club francés para completar lo que restaba de la temporada.
Durante su etapa en el Reims, el defensa disputó 28 partidos en la segunda división francesa, continuando su progresión antes de dar el salto a Alemania el pasado verano.
Su inicio con el Leipzig fue complicado, ya que el defensa solo ha disputado un partido con el club esta temporada, un encuentro ante el Elversberg el 24 de octubre, en el que jugó únicamente 3 minutos en una contundente victoria por 4-0 en la liga alemana.
Su situación actual ha llamado la atención del Al-Ittihad, ya que el club saudí estudia la posibilidad de ficharlo a principios del próximo mes de enero.
Cabe recordar que Koné se unió a la selección de Francia sub-20 y disputó con ella 4 partidos, teniendo en cuenta que también posee la nacionalidad de Costa de Marfil.