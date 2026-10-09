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Nino Duit
Traducido por

¡Jugó en su día en el Bayern de Múnich! ¿Será un exprofesional el nuevo director deportivo del AC Milan?

Serie A
Bayern Múnich
AC Milán
M. Benatia

Medhi Benatia suena como nuevo director deportivo del AC Milan. Así lo informan de forma coincidente varios medios italianos.

Tras una temporada decepcionante, incluida la ausencia de clasificación para la Liga de Campeones, el histórico club italiano llevó a cabo una reestructuración radical en el área deportiva. En verano, el Milan se separó del entrenador Massimiliano Allegri, del director deportivo Igli Tare, del director técnico Geoffrey Moncada y del director general Giorgio Furlani.

Ruben Amorim asumió el cargo de entrenador, mientras que a nivel directivo Massimo Calvelli, Hendrik Almstadt, Bobby Gardiner y Domenico Lomonte asumieron más responsabilidades. Además, todavía debería llegar un experto externo. Justo antes del Mundial sonó el nombre de Ralf Rangnick, pero finalmente amplió su contrato como seleccionador de Austria. Últimamente también fue considerado candidato Markus Krösche, director deportivo del Eintracht Fráncfort.

Sin embargo, ahora las pistas parecen conducir a Benatia. El marroquí de 39 años está sin club desde su salida del Olympique de Marsella en verano y, según se informa, tiene interés en el puesto.

La trayectoria de Medhi Benatia desde su salida del Bayern de Múnich

Benatia jugó en el Bayern de Múnich de 2014 a 2016 y ganó dos veces la Bundesliga y una vez la Copa de Alemania con el récordman alemán. Además, también militó en Italia en la Juventus de Turín, la AS Roma y el Udinese Calcio. En 2021 puso fin a su carrera como jugador en Turquía, en el Fatih Karagümrük, antes de incorporarse a la dirección de su club de formación, el Olympique de Marsella, en Francia.

De enero de 2025 a junio de 2026 ejerció como director deportivo. Benatia realizó algunos fichajes prometedores, pero también llamó la atención por su comportamiento impulsivo en la banda: por ello vio la tarjeta roja en varias ocasiones. A mediados de febrero dimitió en el OM en el contexto de los malos resultados y del despido del entrenador Roberto De Zerbi, pese a tener contrato en vigor. Sin embargo, el club no aceptó la decisión de Benatia, por lo que permaneció en el cargo hasta el final de la temporada.

El Milan ha empezado correctamente la temporada bajo las órdenes de Amorim. Tras tres victorias y dos empates en cinco partidos, actualmente ocupa la quinta plaza en la Serie A.

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