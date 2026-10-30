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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha asumido toda la responsabilidad por los pocos minutos que ha jugado Estevao Willian ante el intenso escrutinio de la afición. Alonso zanjó las especulaciones sobre una posible cesión antes del partido del sábado contra el Manchester United e insistió en que la joven promesa sigue siendo una pieza central de sus planes a largo plazo.

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Alonso responde al creciente escrutinio por los minutos de Estevao

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, respondió a una batería de preguntas sobre la joven promesa Estevao Willian antes del duelo de la Premier League del sábado contra el Manchester United. El brasileño de 19 años se quedó en el banquillo durante la derrota del miércoles ante el Liverpool, lo que provocó la frustración de la afición del Chelsea.

Pese a la escasa participación de Estevao en las últimas semanas, Alonso reafirmó su plena confianza en la progresión del atacante.

El español insistió en que la profundidad de la plantilla y el contexto de los partidos han determinado sus recientes decisiones tácticas.

Alonso asume toda la responsabilidad por la frustración del jugador

En su rueda de prensa previa al partido, Alonso reconoció el deseo natural de Estevao de jugar y asumió la responsabilidad por sus escasas oportunidades. «Sí, claro que jugará. La temporada es larga y habrá momentos para todos», afirmó Alonso.

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«No es ningún secreto que todos los jugadores quieren estar en el campo, quieren jugar, y cuando alguno de ellos no ha tenido suficientes minutos por decisión mía, tengo que asumir la responsabilidad de que no esté tan contento como podría estar».

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«Todavía estamos al principio de la temporada, pero él tendrá su oportunidad», añadió el entrenador.

El entrenador del Chelsea descarta una cesión en enero

Alonso rechazó tajantemente la posibilidad de ceder a Estevao durante el mercado de fichajes de enero para que jugase con regularidad en el primer equipo. «No, no hay conversaciones sobre eso», aseguró Alonso sin dejar lugar a dudas.

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«Sí, no es una cuestión de actitud. Ha tenido que ver con el contexto de los partidos, con el comienzo de la temporada, y es un gran chico. Tiene muchas ganas de adaptarse después del primer año de lesión, pero todavía estamos en octubre y será importante».

«Hablamos e intentamos compartir nuestros puntos de vista... La iniciativa parte de mí porque es joven y necesito incluirlo en la conversación», explicó.

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Estevao busca jugar contra el Manchester United

Estevao intentará tener minutos cuando el Chelsea reciba al Manchester United en Stamford Bridge en el partido del sábado a primera hora.

Alonso espera que todos los integrantes de su plantilla estén preparados por si surge de repente la oportunidad de jugar por motivos tácticos.

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El Chelsea quiere reaccionar de inmediato tras dos tropiezos consecutivos en competiciones nacionales.