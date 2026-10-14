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¿Jugará Salah? El técnico del Trabzonspor aumenta la polémica antes del duelo del "césped artificial"

M. Salah
Trabzonspor
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Un enigma misterioso

La incertidumbre rodea la situación de la estrella egipcia Mohamed Salah de cara a su participación con el Trabzonspor frente al KuPS finlandés, en el partido previsto para mañana jueves dentro de la primera jornada de la Conference League.

El entrenador alemán Thomas Reis se negó a zanjar la polémica durante la conferencia de prensa previa al encuentro, limitándose a unas declaraciones breves que aumentaron la expectación en torno al futuro del jugador.

Reis respondió a una pregunta directa sobre la participación de Salah: "Sé que esta pregunta es importante para ustedes. El partido se jugará sobre césped artificial, pero todos los jugadores de nuestro equipo están listos. No puedo asegurar ahora si Salah jugará o no. Lo veremos mañana".

Las declaraciones del técnico alemán confirmaron que el factor decisivo en su decisión será la naturaleza del césped artificial del estadio del equipo finlandés, un punto al que se refirió al señalar: "No solo debemos enfrentarnos al rival, sino también a las condiciones del campo. Incluso el Bayern Múnich tuvo muchas dificultades ayer sobre una superficie similar".

Pese a su referencia a la disponibilidad de todos los jugadores, el hecho de que aplace el anuncio sobre la situación de Salah hasta el último momento confirma que el cuerpo técnico está estudiando con detenimiento el riesgo de alinearlo sobre césped artificial, especialmente teniendo en cuenta que el equipo afronta un calendario cargado, con un partido cada tres días.

Reis cerró sus declaraciones asegurando que disputará el partido con la mejor alineación posible, lo que indica que la decisión sobre la participación de Salah se tomará en las últimas horas previas al encuentro.


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