David Storch, nuevo propietario del club de formación de Vardy, el Sheffield Wednesday, confirmó en el programa "Weekend Sports Breakfast" de talkSPORT que se está estudiando el fichaje de Vardy, actualmente sin club.

"Quizá todavía no sea el momento adecuado. Pero sí, Jamie es alguien a quien nos gustaría tener en nuestro club", afirmó Storch. Vardy había pasado la temporada pasada en el US Cremonese, aunque dejó el club italiano tras el descenso a la Serie B apenas un año después de su llegada. Según ha trascendido, el delantero de 39 años aspira ahora a regresar a Inglaterra.

Entre otros, también se dice que el West Ham United, descendido de la Championship, pretende a Vardy. Sin embargo, un regreso a su ciudad natal, Sheffield, sería con mucha diferencia la opción más romántica.

La historia especial de Jamie Vardy comenzó tras su salida del Sheffield Wednesday

Vardy es aficionado del Wednesday desde niño y jugó en las categorías inferiores del histórico club. Sin embargo, fue descartado a los 16 años y después, como es bien sabido, pasó mucho tiempo en las profundidades del fútbol inglés. No fue hasta bien entrada la veintena cuando llegó al fútbol profesional y se convirtió en una leyenda del Leicester City. Vardy aportó 24 goles en la Premier League al sensacional título de campeón de los Foxes en 2016 y se convirtió en internacional con Inglaterra (26 partidos internacionales).

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En 2025 dejó el Leicester tras 13 años para marcharse al Cremonese, donde la temporada pasada firmó siete goles y tres asistencias en 29 partidos de la Serie A. Si realmente regresara al Sheffield Wednesday, la próxima temporada se enfrentaría precisamente a su club de toda la vida, el Leicester, en la tercera división inglesa. Tanto los Foxes como el Wednesday habían descendido de la Championship en 2025/26.

En Sheffield, el descenso fue especialmente estrepitoso. El equipo terminó la temporada con cero puntos, ya que al club se le restaron un total de 18 por una solicitud de insolvencia en otoño de 2025, así como por otras infracciones relacionadas con obligaciones de pago. Debido a graves problemas financieros, el Wednesday no había sido capaz durante muchos meses de pagar los salarios a tiempo.

¿Puede permitirse el Sheffield Wednesday el regreso de Jamie Vardy?

Bajo el nuevo propietario, Storch, el club debe volver a navegar por aguas más tranquilas. Sin embargo, el fichaje de Vardy podría fracasar por la situación financiera. "Por desgracia, tenemos algunas restricciones", subrayó Storch. "Estamos intentando encontrar una forma de presentarle a Jamie algo que aun así tenga sentido para él".

Al menos hay una buena noticia: se pudo evitar una nueva deducción de puntos en la recién iniciada temporada de la League One. En la jornada inaugural, el Sheffield Wednesday visita al Leyton Orient la tarde del sábado.