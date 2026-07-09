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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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¿Jugará o no Ismael Saibari contra Francia? El seleccionador de Marruecos aclara la situación

Francia vs Marruecos
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Marruecos
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PSV Eindhoven
Bayern Múnich
I. Saibari

Marruecos se medirá a Francia el jueves sin Ismael Saibari. Los cuartos de final llegan demasiado pronto para el centrocampista del PSV, que fichará por el Bayern tras el torneo.

El centrocampista, de 25 años, se lesionó el muslo en la primera parte del duelo de octavos ante Canadá (0-3).

Las pruebas médicas indican que podría reaparecer antes del final del torneo, pero el duelo contra Francia llega demasiado pronto.

Así lo confirmó el seleccionador Mohamed Ouahbi en la víspera del encuentro. Ahora Saibari debe confiar en que sus compañeros venzan a Francia.

Su ausencia es un golpe duro para Marruecos: el centrocampista, que actúa como delantero, lleva tres goles en el torneo y marcó el tanto de la victoria en la tanda de penaltis contra Holanda.

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Por ello, Ouahbi deberá hacer un cambio. El más probable es Soufiane Rahimi.

El delantero de 30 años del Al-Ain ya reemplazó a Saibari ante Canadá y marcó el 0-3 en el descuento.

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