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Zinedine Zidane, entrenador de la selección de Francia, anunció la alineación oficial de su equipo para el duelo ante Turquía, esta noche del domingo.

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La selección de Francia recibe este domingo a su homóloga de Turquía, en el marco de la sexta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA de la temporada 2026/2027.

El combinado francés juega en casa con un 4-3-3, donde

Kylian Mbappé actuará en ataque, con el apoyo de Michael Olise y Bradley Barcola.

Por su parte, los turcos juegan con un 3-5-2, con la presencia de Arda Güler en la línea de ataque.

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La alineación oficial del partido quedó de la siguiente manera:

Francia: Maignan, Koundé, Jakic, Konaté, Diouf, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Mbappé y Barcola.

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Turquía: Özer, Demiral, Bardakçı, Topçu, Çelik, Yüksek, Çalhanoğlu, Özcan, Elmalı, Güler y Gül.

Mbappé regresa con Francia

La selección francesa recibió un fuerte impulso anímico con el regreso de Kylian Mbappé a la convocatoria, tras volver a los entrenamientos grupales dos días antes del decisivo enfrentamiento ante Turquía, que determinará la identidad del clasificado a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Según informó el diario español «As», Mbappé, estrella del Real Madrid, participó en la sesión de entrenamiento vespertina de la selección francesa, celebrada en el estadio Matmut Atlantique de la ciudad de Burdeos, convirtiéndose en la principal novedad en la preparación de les Bleus para el esperado duelo.

Los entrenamientos fueron testigo del regreso del delantero francés al trabajo con el resto de sus compañeros, después de mostrar una notable mejoría en su estado físico, tras sufrir dolores en el músculo isquiotibial, que le obligaron a ausentarse del partido ante Italia, disputado el jueves en el estadio San Siro.

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Zidane confirmó, tras la derrota por 3-1 el viernes, su confianza en la posibilidad de contar con Mbappé durante el próximo partido, aclarando que darle descanso ante Italia formaba parte del plan trazado de antemano.

Zidane dijo durante la rueda de prensa, en respuesta a una pregunta sobre el estado físico de la estrella del Real Madrid: «Espero que esté listo el domingo. Ese era el plan, ya que se suponía que debía descansar porque sufría algunas molestias, manteniendo la posibilidad de que pudiera participar».

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Recuperar al capitán de la selección francesa reviste una gran importancia en este enfrentamiento, después de que el bicampeón del mundo sufriera su ausencia durante el partido del viernes ante Italia en el estadio San Siro.

La selección francesa entró en una fase decisiva de su recorrido en la Liga de Naciones de la UEFA, después de que sus cuentas en el Grupo Uno del Nivel Uno sufrieran un vuelco tras su derrota ante Italia, en un resultado que puso fin al registro sin derrotas del entrenador Zinedine Zidane desde que asumió la dirección técnica de les Bleus el pasado mes de julio.

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El inicio de la etapa de Zidane con la selección francesa despertó un gran interés, al ser uno de los nombres más destacados en la historia del fútbol francés, puesto que tomó las riendas en sustitución del entrenador Didier Deschamps, en medio de aspiraciones por devolver a la selección a los podios de campeones, aprovechando que dispone de un grupo destacado de jugadores experimentados y jóvenes talentos.

Zidane había iniciado su andadura oficial con una victoria ante Turquía a domicilio por 1-0, el pasado 25 de septiembre, y Kylian Mbappé marcó el gol del triunfo, antes de sufrir una lesión en la rodilla durante ese mismo partido, que le apartó del resto de los enfrentamientos de la selección en el anterior parón internacional.