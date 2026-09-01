Un informe periodístico aseguró que Dani Ceballos está cerca de firmar su contrato con su nuevo club durante las próximas horas.

El diario "As" señaló que la historia entre Dani Ceballos y el Real Betis este verano se acerca a su fin, algo lógico, especialmente con el cierre del mercado de fichajes cada vez más próximo, aunque todavía quedan algunos asuntos pendientes.

Se cerraron las cláusulas del contrato del jugador, que en un principio era de larga duración tras el final de su etapa en el Real Madrid, pero que se modificó para adaptarse a las necesidades económicas imprevistas del Real Betis este verano.

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De esta manera, el Real Betis y Ceballos habrían acordado todas las condiciones necesarias para firmar un contrato por tres años, con la posibilidad de ampliarlo a un cuarto año opcional, lo que lo convertirá en uno de los jugadores mejor pagados del equipo, si no el mejor pagado.

Ceballos hizo un gran esfuerzo presionando al Real Madrid para marcharse pese a que le quedaba un año de contrato, y el Betis se afana ahora por generar el espacio económico necesario dado lo ajustado del tiempo.

El Real Betis buscó durante las últimas 24 horas deshacerse de Losada, vender a Pablo García al precio más alto y encontrar un jugador que compita con Álvaro Vadillo, con el objetivo de generar espacio en el presupuesto salarial, inscribir a Ceballos y fichar al centrocampista defensivo que Pellegrini reclama con insistencia.

No será fácil, pero en el Betis reina un ambiente positivo, hasta el punto de que han pensado en la posibilidad de que la dirección del club garantice personalmente algunas operaciones para asegurar que se completen con éxito.

Ceballos podría firmar un contrato incluso después del cierre del mercado de fichajes estival, al ser jugador libre. No obstante, es poco probable que quede inscrito en la Liga de Campeones de Europa, ya que la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA) exige presentar la lista de jugadores participantes en el torneo mañana miércoles.

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