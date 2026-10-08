¿Jugará Hamza? Tres opciones sobre la mesa de Flick para suplir la ausencia de Raphinha ante el Getafe

El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, está cerca de ausentarse del partido ante el Getafe previsto para el próximo sábado en LaLiga, lo que obliga al técnico Hansi Flick a preparar a su sustituto en la posición de delantero centro.

Según el diario "Mundo Deportivo", por segundo día consecutivo, Raphinha, que regresó de Australia con una inflamación en su muslo derecho tras su segundo partido con Brasil, no se entrenó con el resto de sus compañeros.

Por lo tanto, resulta prácticamente descartada la participación del jugador brasileño en el once titular del partido del próximo sábado ante el Getafe.

Ni el cuerpo médico ni el cuerpo técnico quieren arriesgar a Raphinha, y el propio jugador ha aprendido de experiencias anteriores que es mejor no arriesgarse con él hasta que se recupere por completo.

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Así, Hansi Flick tendrá que encontrar un sustituto para el brasileño Raphinha que juegue en la posición de delantero puro ante el Getafe, en el estadio Camp Nou.

Para suplir la ausencia de Raphinha, que estaba en su mejor momento liderando la tabla de goleadores de la liga española con 12 goles (14 goles en total en ocho partidos, incluido el partido de la Liga de Campeones de Europa ante el Feyenoord), el técnico del Barcelona dispone de tres opciones.

En principio, Gabriel Jesus se perfila como la opción ideal, ya que el jugador brasileño no ha acumulado ninguna fatiga al no ser convocado por Carlo Ancelotti para la selección de Brasil.

Junto a Jesus, Anthony Gordon es otra opción para Flick y, aunque el técnico del Barcelona ha empleado al jugador inglés principalmente como extremo izquierdo, su notable estado de forma —al marcar en sus últimos cuatro partidos con la selección inglesa y lograr su mejor arranque de temporada— lo convierte también en un sustituto adecuado para Raphinha de cara a ocupar la posición de delantero centro ante el Getafe.

Por último, hay otra opción digna de consideración: Dani Olmo. El internacional español no ha marcado ningún gol con el Barcelona esta temporada, pero ya ha dado tres asistencias en los ocho partidos que ha disputado.

Además, Olmo atraviesa su mejor momento tras dar tres asistencias en los tres partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA en los que participó con España durante el último parón internacional.

Queda por ver si Flick despejará las dudas sobre Raphinha en la rueda de prensa previa al partido, prevista para mañana viernes.