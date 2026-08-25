El Al Hilal espera un informe médico la próxima semana para decidir la posibilidad de que uno de sus astros lesionados participe en el enfrentamiento ante el Al Ahli, correspondiente a la tercera jornada de la Roshn Saudi League de profesionales, prevista para el próximo martes en el estadio Kingdom Arena de Riad.

Según una fuente exclusiva del diario saudí "Arriyadiyah", "los cuerpos médico y técnico del Al Hilal trabajan en la puesta a punto del defensa Hassan Tambakti de forma gradual, con el objetivo de elevar su nivel de preparación física y técnica antes del partido del clásico".

Sin embargo, la misma fuente descartó que el defensa esté listo para participar ante el Al Khaleej en Dammam, dentro de la cuarta jornada de la liga, debido a que su recuperación no ha terminado.

La Liga Saudí de Profesionales había modificado el orden de los dos próximos partidos del Al Hilal en la competición, ante la preparación del Al Ahli para disputar el encuentro contra el Auckland City en la inauguración de la Copa Intercontinental de Clubes mañana miércoles, de modo que "El Líder" jugará el partido de la cuarta jornada ante el Al Khaleej el próximo viernes, y luego se medirá al "El Distinguido" (tercera jornada) el próximo 1 de septiembre.

Tambakti sufre una lesión en la parte inferior del talón del pie, que se produjo durante su participación con la selección de Arabia Saudí en la fase final de la Copa del Mundo 2026, que finalizó el pasado julio.

La lesión provocó la ausencia de Tambakti en la concentración europea del Al Hilal en Austria. El jugador también se perdió los partidos del Al Hilal ante el Al Faisaly y el Al Fayha en la liga, además del enfrentamiento contra el Al Raed en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

Desde su llegada al Al Hilal en el verano de 2023, Tambakti ha disputado 103 partidos con la camiseta del equipo, en los que ha marcado dos goles y ha dado tres asistencias.

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