¿Jugará contra Ghana?… Rice explica por qué lo cambiaron ante Croacia

Declan Rice, estrella del Arsenal, calmó a la afición inglesa sobre su estado físico tras ser sustituido ayer miércoles en la victoria 4-2 ante Croacia, en el debut de ambos en el Mundial 2026.

En el minuto 72, el seleccionador Thomas Tuchel lo reemplazó por Morgan Rogers, y Rice cojeó al salir.

El centrocampista, de 27 años, aclaró que solo es una molestia vieja que arrastra desde la segunda parte de la temporada con el Arsenal.

Al ser sustituido, dijo a ITV: «Todo va bien, de maravilla».

Como recoge el diario «Metro», añadió: «Probablemente es lo que me ha estado molestando durante la segunda mitad de la temporada, pequeños dolores nerviosos aquí y allá, pero estoy perfectamente bien».

Y añadió: «Todo va bien, solo ha sido una medida de precaución y volveré al campo para enfrentarme a Ghana (partido de la segunda jornada)».

Sobre el partido, añadió: «La primera parte pareció peor por cómo encajamos los goles».

«Tuvimos mucha posesión, pero en la segunda parte se vio nuestro espíritu de lucha y ganas desde el primer minuto. Mostramos más entusiasmo en la presión y creamos ocasiones».

Tuchel confirmó que prefiere no arriesgar y que el equipo se centra ya en el próximo duelo contra Ghana.

Tras el partido, el alemán explicó a la prensa: «Declan señaló la zona lumbar y la parte superior de los isquiotibiales, y siente algunas molestias».

Y añadió: «No quería arriesgarme; fue un momento para protegerlo. Espero que no sea grave. Al final, Declan me tranquilizó diciéndome que todo va bien. No hay motivo para preocuparse».