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El centrocampista alemán Joshua Kimmich destacó la eficacia de la presión alta de su equipo tras golear 5-0 a Países Bajos. Kimmich elogió la actuación dominante de Alemania en la segunda mitad, que le permitió terminar primera en el Grupo A2.

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Una actuación dominante asegura el primer puesto del grupo

Alemania ofreció una actuación extraordinaria en su último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, al golear 5-0 a Países Bajos en el Olympiastadion de Berlín. Joshua Kimmich, que desempeñó un papel fundamental en el centro del campo, ayudó a convertir la ventaja al descanso en una goleada con una exhibición táctica del equipo de Jurgen Klopp.

La contundente victoria permitió a Alemania superar a Grecia y a Países Bajos y acabar primera en el Grupo A2, con una plaza como cabeza de serie para los cuartos de final de marzo.

La eficacia de la presión alta

Tras el partido, Kimmich explicó cómo las instrucciones tácticas previas al partido de presionar intensamente en campo rival dieron grandes frutos durante los 90 minutos.

«Hoy queríamos presionar arriba. Recuperamos el balón muchas veces en campo rival», afirmó Kimmich.

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«Los dos primeros goles fueron disparos increíbles. Jugamos realmente bien».

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La flexibilidad posicional del centrocampista en el centro del campo permitió a Alemania imponerse constantemente en las segundas jugadas y mantener la presión.

Superar un inicio incierto

Kimmich reconoció que el inicio del encuentro fue complicado y que ambos equipos lucharon por el control, pero señaló que Alemania ganó mucha más calma tras el descanso.

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«La primera mitad fue un poco incierta, pero la segunda fue realmente fantástica para nosotros», reflexionó Kimmich.

«En la segunda mitad estuvimos más calmados y atacamos más. Así logramos recuperar el balón en posiciones prometedoras».

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Un nuevo comienzo y un rumbo claro

Al hablar de la situación más amplia de esta concentración, Kimmich expresó su optimismo sobre la evolución del equipo tras un periodo turbulento después del Mundial.

«Por supuesto, ha sido un día turbulento, marcado por nuestro mal Mundial. Ahora tenemos un nuevo comienzo y un nuevo equipo», añadió Kimmich.

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«Durante esta concentración hemos jugado bien en dos ocasiones. Se puede ver hacia dónde va nuestro estilo de juego».