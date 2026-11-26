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El centrocampista alemán Joshua Kimmich destacó la eficacia de la presión alta de su selección tras golear 5-0 a Países Bajos. También elogió la dominante segunda parte del equipo, que le permitió acabar primero del Grupo A2.

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Una actuación dominante asegura el primer puesto del grupo

Alemania firmó una actuación excepcional en su último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA y aplastó 5-0 a Países Bajos en el Olympiastadion de Berlín. Joshua Kimmich, decisivo en el centro del campo, ayudó a ejecutar un planteamiento táctico magistral con el que el equipo de Jurgen Klopp convirtió la ventaja que tenía al descanso en una goleada.

La contundente victoria permitió a Alemania superar a Grecia y a Países Bajos para terminar primera del Grupo A2 y asegurarse una plaza como cabeza de serie en los cuartos de final de marzo.

El análisis de Joshua Kimmich sobre el duelo de Alemania contra Países Bajos en la Liga de Naciones pone de relieve la intensidad en el centro del campo que caracteriza a esta clásica rivalidad europea. Antes del próximo compromiso internacional de ambas selecciones, los lectores británicos pueden utilizar nuestro código promocional de bet365 al registrarse para acceder a retransmisiones en directo y ventajas de bienvenida.

La presión alta da sus frutos

Tras el partido, Kimmich explicó cómo las instrucciones tácticas previas de presionar con agresividad en campo rival dieron grandes frutos a lo largo de los 90 minutos.

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«Hoy queríamos presionar muy arriba. Recuperamos el balón muchas veces en campo rival», afirmó Kimmich.

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«Los dos primeros goles fueron disparos increíbles. Jugamos muy bien».

La flexibilidad posicional del centrocampista en las zonas centrales permitió a Alemania ganar constantemente las segundas jugadas y mantener la presión.

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Superar un inicio con nervios

Kimmich admitió que los primeros minutos fueron complicados, con ambos equipos disputándose el control, pero señaló que Alemania jugó con mucha más tranquilidad tras el descanso.

«La primera parte fue un poco nerviosa, pero la segunda fue realmente fantástica para nosotros», recordó Kimmich.

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«En la segunda parte estuvimos más tranquilos y atacamos más. Así conseguimos recuperar el balón en posiciones prometedoras».

Un nuevo comienzo y un rumbo claro

Al valorar el contexto más amplio de este parón internacional, Kimmich se mostró optimista sobre la trayectoria del equipo tras un periodo turbulento después del Mundial.

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«Por supuesto, ha sido un día turbulento, marcado por nuestro mal Mundial. Ahora tenemos un nuevo comienzo y una nueva plantilla», añadió Kimmich.

«En este parón internacional hemos jugado bien dos veces. Se ve hacia dónde va nuestro estilo de juego».