Jugadores y cuerpo técnico de Atlético Nacional, a vacaciones por la pandemia

El club tomó la medida como parte de la estrategia para alivianar la carga económica mientra regresa la Liga BetPlay.

Mediante un comunicado oficial, el club paisa oficializó la determinación de darle vacaciones anticipadas a todo el plantel profesional masculino, así como a su cuerpo técnico, por espacio de siete días, entre el 2 y 9 de mayo.

Según se explica en el comunicado, la directiva tomó esta determinación "dentro del proceso permanente de revisión de alternativas que permitan sobrellevar de la mejor forma los impactos de la crítica situación global asociada a la propagación del COVID-19 y ante la consecuente incertidumbre frente al reinicio de la Liga" haciendo uso de los recursos legales con los cuenta el club amparado por el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, los jugadores y cuerpo técnico del equipo no son los primeros en recibir su periodo de descanso por anticipado, pues según la comunicación, más de 215 empleados del club también han salido a vacaciones por la misma razón.

El presidente Juan David Pérez había manifestado su preocupación respecto a la economía del club a raíz de la pandemia. "La próxima quincena vamos a tener dificultades para pagar los sueldos", expresó el dirigente el pasado 20 de abril, mientras que la semana anterior, algunos medios especularon sobre la negativa que habrían dado Diego Braghieri y Alberto Costa para rebajar sus salarios, situación que fue desmentida por el mismo presidente y jugadores.

El comunicado de Atlético Nacional:

El Club Atlético Nacional informa que el cuerpo técnico y jugadores del equipo profesional masculino, saldrán a disfrutar de un período de vacaciones entre el 02 y el 9 mayo de 2020. Esta determinación se implementa dentro del proceso permanente de revisión de alternativas que permitan sobrellevar de la mejor forma los impactos de la crítica situación global asociada a la propagación del COVID-19 y ante la consecuente incertidumbre frente al reinicio de la Liga.

El período de vacaciones anticipadas hace parte de los mecanismos contemplados por las leyes laborales, en particular de los mencionados por las circulares No. 21 de marzo de 2020 y No. 33 de abril de 2020 expedidas por el Ministerio de Trabajo.

A la fecha, la figura de vacaciones anticipadas ha cobijado a más de 215 colaboradores de Atlético Nacional, entre los que se encuentran deportistas, miembros de los cuerpos técnicos de los equipos de fútbol formativo y escuelas de fútbol, personal directivo, administrativo y logístico y asesores comerciales de tiendas verdes, quienes han recibido la remuneración por el período de vacaciones correspondiente.

La directiva del club continuará trabajando en la búsqueda de estrategias que le permitan optimizar sus recursos para superar esta emergencia de la mejor manera, siempre dentro del máximo respeto por las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para sobrellevar esta crisis, la legislación actual y la filosofía de armonía con sus grupos de interés y colaboradores.